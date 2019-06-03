Понедельник, 3 июня 2019

На станции Шиес в Архангельской области произошло столкновение между охраной строящейся свалки, полицией, ОМОНом и экоактивистами, сообщает 7×7.ru.

Около 9:30 утра группа экоактивистов с поста “Ленинград” направилась на стройку. Там они увидели, что охрана восстанавливает ранее разобранный активистами забор вокруг стройки.

Полицейский Владимир Ошеров выдал активистам копию документа, согласно которому проход на стройку посторонних запрещен. Тем не менее активисты отказались покинуть стройку и встали живым щитом в проеме забора, помешав таким образом его восстановить. Полицейские, охранники и омоновцы, которых было около 50-60 человек, попытались выдавить активистов со стройки. После небольшого столкновения обе стороны остановились.

Как передает ОВД-Инфо, задержали не менее девяти экоактивистов, среди них – Дмитрий Пуменов, Олег Мандрыкин, Дмитрий Деменчук, Виктор Савенков, Роман Томилов, Добрыня Щербаков, активист по имени Михаил, Александр Ганичев и активист из Сыктывкара по имени Денис. По данным 7×7, сотрудники ОМОНа по видеозаписям ищут участников столкновения у забора и задерживают их. Ганичева позже освободили без составления протокола.

Рабочие продолжают установку забора под охраной полиции. Силовики пообещали активистам, что они смогут ходить на стройку через дверь. Один из строителей в разговоре с 7×7 не подтвердил эту информацию.

В протестном лагере на Шиесе с декабря прошлого года круглосуточно дежурят жители Архангельской области и Коми, а также добровольцы из других регионов. В последние дни ситуация вокруг свалки обострилась, регулярно происходят конфликты активистов с охранниками стройки и задержания.