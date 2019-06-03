Понедельник, 3 июня 2019

Советский райсуд Махачкалы 3 июня арестовал на 2 месяца четырех свидетелей Иеговы – 40-летнего Арсена Абдуллаева, 38-летнюю Марию Карпову, 34-летнего Антона Дергалева и 27-летнего Марата Абдулгалимова. Об этом сообщается в неофициальном телеграм-канале российских иеговистов.

Всех четверых схватили после массовых облав, которые проводились 1 июня сотрудниками ФСБ в масках и бронежилетах, вооруженных автоматами, в четырех дагестанских городах – Махачкале, Каспийске, Кизляре и Дербенте. Облавы прошли приблизительно в 10 домах.

В ходе вторжения в квартиру Абдуллаевых силовики уложили главу семьи лицом вниз, а его жену и сына заблокировали в комнате. “Они объявили о санкции на обыск и тут же в коридоре “обнаружили” две брошюры религиозного содержания, которые подбросил кто-то из группы захвата”, – говорится в публикации. Затем Арсена Абдуллаева и его жену Суат, не дав им поесть, отвезли на допрос в ЦПЭ, а оттуда – в дагестанское УФСБ. Допрос продолжался до вечера. Операцией руководил следователь ФСБ Иван Емельянов.

На допросе супруги узнали, что Абдуллаев обвиняется по части 1 статьи 282.1 УК (организация деятельности экстремистской организации; от 6 до 10 лет колонии), а его жена – по части 2 той же статьи (участие в деятельности экстремистской организации; от 2 до 6 лет колонии). Следователь предложил Абдуллаеву признать вину, а когда тот ответил, что ему не в чем признаваться, заявил: “Тогда будут последствия”. Затем Абдуллаева задержали. Его жену после допроса отпустили.

Дагестан стал 39-м регионом, учитывая Россию и аннексированный Крым, где иеговисты столкнулись с уголовным преследованием со стороны российских властей.

По данным на 24 мая, по всей России в связи с запретом свидетелей Иеговы уголовному преследованию подверглись 157 мужчин и 43 женщины. 100 человек, не учитывая арестованных в Дагестане, отправлены в СИЗО.