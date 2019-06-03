Понедельник, 3 июня 2019

Украина готова к переговорам с Россией. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщает УНИАН.

“Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять минские договоренности, но мы должны быть в первую очередь способны защитить себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смыслах”, – сказал Зеленский.

“Движение Украины к высоким европейским стандартам жизни и безопасности является требованием украинского общества. Это является целью всех наших реформ”, – заявил президент. По его словам, речь идет о повышении уровня жизни рядового украинца, искоренении коррупции и о модернизации всей страны. Зеленский подчеркнул, что это можно сделать, только обеспечив национальную безопасность Украины.

В свою очередь Столтенберг анонсировал проведение в Черном море в июле совместных учений военно-морских сил Украины и стран Североатлантического альянса. “В ответ на незаконные действия России НАТО увеличило свое присутствие в Черном море благодаря большему количеству судов и самолетов, и мы усилили сотрудничество с нашими партнерами в регионе, Украиной и Грузией”, – сказал генсек НАТО.

Столтенберг назвал единственным путем к членству Украины в НАТО реформы в сфере обороны и безопасности и борьбу с коррупцией. “Расширение НАТО имело большой успех. Это помогло распространять демократию, верховенство права, мир и стабильность во всей Европе. И НАТО и ЕС вместе в течение последних десятилетий фундаментально укрепили демократию, мир и стабильность в Европе посредством расширения одновременно как НАТО, так и Европейского Союза”, – сказал он.

Генсек НАТО заверил, что альянс придерживается политики открытых дверей. “Мы также придерживаемся очень важного и фундаментального принципа, что каждое государство имеет суверенное право выбирать свой собственный путь, и это также касается Украины”, – подчеркнул он.