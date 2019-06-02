Воскресенье, 2 июня 2019

Российская госкорпорация “Ростех”, которая занимается подготовкой венесуэльских военных и обеспечивает поставки оружия, резко сократила количество своих штатных сотрудников в Каракасе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник, близкий к Минобороны России.

По утверждению источника, если несколько лет назад, на пике сотрудничества Москвы и Каракаса, в Венесуэле находились около 1000 специалистов “Ростеха”, то теперь их количество снизилось до нескольких десятков.

Собеседники WSJ объяснили отъезд консультантов отсутствием новых контрактов и тем, что из-за сложной экономической ситуации режим диктатора Николаса Мадуро не сможет расплатиться по прежним поставкам.

Как сообщил источник WSJ, близкий к российскому правительству, в “Ростехе” взвесили все за и против и решили, что поддерживать Мадуро больше нет смысла, поскольку “сражение проиграно”. Отсюда, отмечает издание, в частности, вытекает решение не строить в Венесуэле завод по производству автоматов Калашникова.

Источник также рассказал, что приезд в марте в Венесуэлу 99 военных советников из России задумывался как политический сигнал американцам; на самом деле в “Ростехе” в этот момент уже склонялись к сворачиванию сотрудничества с Каракасом.

Между тем посол России в Каракасе Владимир Заемский отрицает, что из Венесуэлы отзываются российские военные специалисты. “Это очередная “новость”, абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет”, – заверил дипломат.

При предшественнике Мадуро Уго Чавесе Венесуэла активно покупала у России стрелковое оружие, вертолеты, танки и средства ПВО. При этом Москва гарантировала обучение венесуэльских военных.