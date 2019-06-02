Воскресенье, 2 июня 2019

Судья подконтрольного России Кировского райсуда аннексированного Крыма Игорь Галин приговорил 25-летнего Эдема Кадырова к 4 годам общего режима по делу об участии в крымскотатарском добровольческом батальоне им. Номана Челебиджихана, который формируется на континентальной Украине. Как сообщает журналист Антон Наумлюк, приговор вынесен еще 31 мая.

В качестве дополнительного наказания Кадырову назначен год ограничения свободы. Он объявлен виновным по части 2 статьи 208 российского УК (участие в незаконном вооруженном формировании).

Кадыров признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке в течение одного судебного заседания, состоявшегося 6 мая. По словам Наумлюка, Кадыров пошел на “сделку со следствием” – видимо, имеется в виду досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Кадырову назначен срок ниже низшего предела – ему грозило от 8 до 15 лет колонии.

Крымчанин был задержан 23 января нынешнего года и в тот же день отправлен в СИЗО по решению российского Киевского райсуда Симферополя. 23 апреля суд продлил ему срок ареста.

Это второй приговор по делу о батальоне Челебиджихана. В январе 24-летний Февзи Саганджи получил 10 с половиной лет колонии по аналогичному обвинению.

По утверждению ФСБ, в батальон им. Челебиджихана, действующий в “приграничных районах Херсонской области”, Кадыров вступил в 2016 году. Там он, заявляет спецслужба, прошел “специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием”. В обязанности Кадырова, заявляет ФСБ, входила личная охрана вице-президента Всемирного конгресса крымских татар и лидера общественной организации “Аскер” Ленура Ислямова (ФСБ называет его командиром батальона), “выполнение поставленных им задач, строительство сооружений и заграждений вблизи расположения российско-украинской границы (административной границы между Крымом и континентальной Украиной. – Ред.), досмотр транспортных средств, ее пересекающих” и другое.

Как заявил 23 января в комментарии ATR сам Ислямов, он никогда не видел Кадырова. “У нас в Крыму нет членов батальона, все они дислоцируются на админгранице и все здесь, в расположении части”, – добавил политик.

Хотя в комментарии Ислямова упоминаются батальон и его войсковая часть, в действительности такого формирования не существует. Как отмечали “Крым.Реалии”, Меджлис крымскотатарского народа с 2016 года добивается, чтобы на основе “Аскера” был образован крымскотатарский батальон Нацгвардии Украины. Все необходимые документы были направлены на рассмотрение тогдашнему президенту страны Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову. Тем не менее вопрос до сих пор не решен.