Воскресенье, 2 июня 2019

Бывший президент Украины Леонид Кучма возглавит украинскую делегацию на переговорах трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса. Об этом сообщается на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Кучма представлял Украину на минских переговорах контактной группы с 2014 по октябрь 2018 года. Он подал в отставку в связи с отсутствием прогресса. Договоренности о прекращении огня, которых удавалось достичь в Минске, не соблюдались.

Зеленский в понедельник заявил на брифинге, что по итогам встреч с представителями Евросоюза убедился, что у него с ними “общая позиция” по урегулированию в Донбассе. “Это возобновление переговоров в нормандском формате и разблокировка минского процесса”, – цитирует президента “Украинская правда”.

Кучма в свою очередь заметил, что некоторые вопросы “потребуют законодательного урегулирования” со стороны Украины.

Ближайшая встреча трехсторонней контактной группы состоится 5 июня.

Как отмечает пресс-служба Зеленского, за то время, пока Кучма участвовал в минских переговорах, “удалось остановить полномасштабные боевые действия, вернуть из плена более 3000 украинских военных и гражданских, начать восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса”.

22 ноября тогдашний президент Петр Порошенко назначил представителем Украины на минских переговорах Евгения Марчука. Тот ушел в отставку 19 мая.