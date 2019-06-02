Воскресенье, 2 июня 2019

В поселке Путилково Красногорского района Подмосковья в массовой драке убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, сообщается в телеграм-канале Mash.

По данным издания, в субботу Белянкин гулял с девушкой по Новотушинской улице и увидел драку около бара – десять человек избивали двоих. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что 10 человек “кавказской внешности” били “двоих славян”. “Бросился разнимать – но агрессия толпы переключилась на него. Никиту свалили с ног, а потом убили ударом ножа в сердце”, – сообщает Mash.

Как рассказал РЕН-ТВ друг убитого Иван Шуханов, когда те, кто напал на Белянкина, “пошли на него с кулаками”, он достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, “чтобы они успокоились”. “Но их это не успокоило, они продолжили нападение. Завязалась драка, стрельба. Он отстреливался, они нападали со всех сторон. В итоге они зажали его между машинами и там в борьбе кто-то успел ему воткнуть нож в сердце, – сказал Шуков. – Он больше двух-трех минут не выжил. Он встал, несколько шагов сделал и упал замертво”. По сведениям Mash, Белянкин успел расстрелять две обоймы.

Человека, за которого пытался заступиться Белянкин, также ударили ножом, сейчас он находится в больнице.

СКР возбудил уголовное дело. По сведениям РЕН-ТВ, силовики задержали и доставили на допрос нескольких участников драки.

Главы республик Северного Кавказа “взяли ситуацию на контроль”, сообщили изданию Daily Storm в полпредстве Северо-Кавказского федерального округа.

По информации Mash, Белянкин, будучи разведчиком в спецназе ГРУ, воевал в Сирии – в частности, в 2016 и 2017 годах воевал против “Исламского государства” в Алеппо, имел награды. Отец погибшего Алексей уточнил, что Белянкин-младший служил в 24-й бригаде спецназа ГРУ и в феврале уволился из армии по окончании контракта.

Белянкин имел прозвище Никита Кадет. “Никита был сторонником Русского мира. Был известен в узких кругах московских нацболов. Посещал партийные мероприятия, последний раз был на митинге 17 марта “За новый курс”, – пишет о нем телеграм-канал нацболов “Прямое действие”.