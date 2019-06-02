Воскресенье, 2 июня 2019

В столице Судана Хартуме силовики в ходе штурма лагеря протестующих убили как минимум 13 человек, сообщает Associated Press.

Силовики стреляли по протестующим и поджигали их палатки. К середине дня силы безопасности контролировали почти весь протестный лагерь, вытесняя протестующих и блокируя территорию.

Силовики также атаковали протестные лагеря в Омдурмане, втором по величине городе Судана, и городе Гедареф на востоке страны.

Представитель координирующей протесты Суданской ассоциации профессионалов Мохаммед Йозеф аль-Мустафа заявил, что режим, правящий в Судане после свержения диктатора Омана аль-Башира, “выбрал эскалацию и конфронтацию”. Он назвал военных “преступниками, к которым следовало бы относиться как к аль-Баширу”. “В нынешней ситуации или мы, или они, другого пути нет”, – подчеркнул аль-Мустафа.

Последние несколько месяцев протестующие в Хартуме и других местах требовали от военных быстрого перехода к гражданскому правлению.

Переговоры между лидерами протеста и военными привели только к небольшому прогрессу. Обсуждалось создание переходного “совета суверенитета”, который будет управлять страной следующие три года. Протестующие настаивали, что военные должны иметь ограниченное влияние в совете, но правящий генералитет отказывался уступать власть.

Посольство США в Хартуме призвало прекратить “атаки на протестующих и других гражданских лиц”. В посольстве назвали “неправильными” нападения на протестный лагерь и подчеркнули, что ответственность за них несет военный совет.

Британский посол в Судане Ифран Сиддик заявил, что “крайне обеспокоен” мощной стрельбой, которую он слышал из своей резиденции в Хартуме, и сообщениями об атаке силовиков на протестный лагерь. “Любым подобным нападениям нет оправдания”, – написал он в твиттере.

Диктатор аль-Башир, правивший Суданом с 1989 года, 11 апреля был свергнут в результате военного переворота. Власть перешла к военному совету.

К подавлению протестов против аль-Башира была привлечена частная военная компания Вагнера. Политтехнологи спонсора этой ЧВК, петербургского олигарха Евгения Пригожина, разрабатывали для аль-Башира планы подавления протестов.