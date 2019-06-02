Воскресенье, 2 июня 2019

Роскомнадзор по представлению ФСБ внес приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Как отмечает “Роскомсвобода”, теперь администрация сервиса согласно российскому закородательству должна делиться информацией с ФСБ.

По “закону Яровой” сервисы, внесенные в реестр ОРИ, по запросам силовиков обязаны предоставлять им пользовательские данные, а также переписку, фото, аудио- и видеоматериалы пользователей.

Приложение Tinder работает на мобильных устройствах с учетом геолокации. Сервис, которым пользуются десятки миллионов человек во всем мире, принадлежит североамериканской корпорации Match Group; она пока не прокомментировала внесение в реестр ОРИ.

Сейчас в реестре 175 сайтов. В 2014 году туда были внесены порталы знакомств Mamba и Wamba, в 2017-м – аналогичный международный сервис Badoo.