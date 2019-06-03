Понедельник, 3 июня 2019

30 лет назад, 4 июня 1989 года, китайские власти утопили в крови многотысячную демонстрацию протеста. В Китае это называют “событиями 4 июня”, в западном мире – “бойней на площади Тяньаньмэнь”.

Большинство участников демонстрации составляли студенты. Они требовали демократических перемен по образцу советской перестройки. Протесты начались 15 апреля. Они были спровоцированы внезапной смертью Ху Яобана, опального бывшего генсека ЦК КПК и сторонника демократизации. Студенты подозревали, что в действительности Ху Яобан был убит.

13 мая, накануне исторического визита Михаила Горбачева в Китай, три тысячи протестующих студентов объявили голодовку.

Движение ширилось: демонстрации проходили также в Шанхае, Чунцине и Ухане. К студентам прислединялись рабочие и интеллигенция. На улицы Пекина выходило до миллиона демонстрантов. Протестующие пользовались определенной поддержкой со стороны генсека ЦК КПК Чжао Цзыяна, но в конце концов фактический правитель Китая Дэн Сяопин принял решение силой подавить протесты на площади Тяньаньмэнь.

Для разгона демонстрации в столицу пришлось перебрасывать войска из отдаленных военных округов, так как пекинский гарнизон считался ненадежным. 20 мая в столице было введено военное положение. 3 июня невооруженные части армии попытались войти на площадь, но были отбиты демонстрантами. Тогда поздно вечером в Пекин вошли армейские подразделения с танками. Они начали крушить возведенные студентами баррикады. Солдаты, вооруженные автоматами, вели беглый огонь по демонстрантам боевыми патронами. Те оборонялись камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Большинство уцелевших участников демонстрации были арестованы и удерживалось в заключении без суда. По официальным данным, погиб 241 человек, в том числе 23 солдата. По данным независимых источников, число погибших составило от 1000 до 7000 человек.

После этой бойни в Китае был свернут курс политических реформ.

Люди против танков – в этих поединках люди чаще проигрывают. День 4 июня 1989 года вошел в историю символом трагедии целого поколения возмечтавших о свободе, символом подлой жестокости властей и трусливого равнодушия тех, кто наблюдал происходящее со стороны.

История могла пойти по-другому, если бы три десятилетия назад мир поддержал китайских студентов.