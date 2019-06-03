Понедельник, 3 июня 2019

ФСБ несколько месяцев назад направила “Яндексу” требование передать ключи для дешифровки данных пользователей сервисов “Яндекс. Почта” и “Яндекс. Диск”, сообщает РБК со ссылкой на источник на ИТ-рынке и собеседника, близкого к интернет-компании.

По словам обоих источников, за прошедшее время “Яндекс” не предоставил спецслужбе ключи, хотя по закону на это отводится не более 10 дней. Сервисы “Яндекс.Почта” и “Яндекс.Диск” внесены в реестр организаторов распространения информации, что по “закону Яровой” дает ФСБ возможность требовать ключи шифрования.

Как пояснил другой источник РБК, близкий к “Яндексу”, ФСБ требует от компании сеансовые ключи, которые позволят дешифровать весь трафик в рамках пользовательской сессии.

В “Яндексе” считают, что ФСБ слишком широко трактует “закон Яровой”, пояснили собеседники РБК. В компании опасаются, что сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей. “Иностранные компании, например Google, ФСБ не принуждает к такому сотрудничеству, поэтому “Яндекс” тут видит угрозу своему конкурентному положению”, – сказал источник.

За отказ предоставить ключи шифрования “Яндексу” грозит штраф на сумму 1 миллион рублей, после чего Роскомнадзор может вынести предписание об устранении нарушения. Затем РКН может через суд заблокировать сервисы “Яндекса”, ключи шифрования от которых не получила ФСБ, как это произошло в прошлом году с мессенджером Telegram.

В понедельник стало известно, что Роскомнадзор по представлению ФСБ внес в реестр организаторов распространения информации приложение для знакомств Tinder. Представители сервиса заявили, что регистрация в реестре “никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам”.