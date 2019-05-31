Пятница, 31 мая 2019

В городе Дзержинске Нижегородской области взорвался цех на заводе “Кристалл”, производящем взрывчатку. По данным на утро понедельника, пострадали 116 работников предприятия и жителей соседних кварталов, в том числе один ребенок. 17 раненых госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

По последней официальной версии, взрыв произошел в цехе полимеров. Ранее сообщалось, что в этом цехе производили тротил. Источник Интерфакса утверждал, что там изготовляли и хранили фугасные бомбы.

ЧП произошло в субботу около полудня. По разным данным, взрывов было 2 или 3. Разрушено пять зданий общей площадью 800 кв.м (три складских и два производственных). Выбиты стекла в радиусе 3 км. Повреждены 180 жилых домов и десятки социальных учреждений. На заводе начался пожар, его площадь составила 800 кв.м. Пожар полностью потушили только к вечеру.

Источники РИА “Новости” назвали причиной катастрофы нарушение технологического процесса.

Местные жители публиковали в соцсетях фото разрушений в соседних домах и магазинах. Над городом поднялся гигантский столб дыма.

В городе и трех близлежащих поселках введен режим ЧС. Эвакуация жителей не проводилась.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по части 1 статьи 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Созданный в 1953 году НИИ “Кристалл” занимается разработкой и производством взрывчатых веществ.

4 апреля на заводе произошел пожар с последующим взрывом в цехе мономеров. Возгорание произошло при выгрузке взрывчатой смеси из смесителя. В результате был полностью разрушен цех по производству взрывчатки; никто не пострадал.

31 августе прошлого года в Дзержинске пять человек погибли при взрыве в здании утилизации мин на оборонном заводе им. Свердлова.