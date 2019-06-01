Суббота, 1 июня 2019

В Палату представителей США внесен законопроект о предоставлении Украине статуса основного военно-политического союзника страны вне НАТО, сообщается на ФБ-странице украинского посольства в Вашингтоне.

Авторы законопроекта – руководители Комитета по иностранным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол, председатель подкомитета по Европе, Евразии, энергетике и окружающей среде комитета демократ Уильям Китинг и сопредседатель того же подкомитета республиканец Адам Кинзингер.

Согласно законопроекту, союзнический статус может быть предоставлен Украине с момента вступления документа в силу; он будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Законопроект направлен на усиление обороноспособности Украины, в том числе путем передачи вооружений и продажи летального вооружения, а также расширение ее потенциала противодействия российским кибератакам.

Перечень видов вооружений для передачи Украине предлагается дополнить противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Как отмечают в украинском посольстве, статус союзника вне НАТО может быть использован для упрощения процедуры передачи Укриане оборонных средств.

В законопроекте говорится, что американская политика должна способствовать поддержке “суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах, установленных международными границами, а также ее евроатлантической и европейской интеграции”; “права народа Украины свободно определять свое будущее и принимать независимые и суверенные решения в сфере внешней политики и политики безопасности, в том числе относительно взаимоотношений с другими странами и международными организациями без вмешательства, запугивания или давления со стороны других стран”; права Украины на защиту от российской агрессии путем предоставления ей помощи в области безопасности со стороны США; “дальнейшему утверждению демократических ценностей на Украине, в том числе путем укрепления верховенства права, усиления прозрачности и ответственности в государственном секторе, а также борьбы с коррупцией”.

В документе подчеркивается, что США не приемлют российскую агрессию в Крыму и в Донбассе, требуют освобождения 24 украинских моряков, удерживаемых в России, и выступают за развертывание в Донбассе “международных механизмов безопасности”.

Президент США Дональд Трамп пригласил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Вашингтон. Зеленский поблагодарил Трампа за приглашение, а Соединенные Штаты – за “последовательную поддержку территориальной целостности Украины”.