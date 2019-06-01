Суббота, 1 июня 2019

В Чите полиция разыскивает неизвестных, нарисовавших на асфальте граффити “Путин вор”, сообщает “Чита.Ру” со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

“Поступило заявление о нанесении надписи. Оно было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас принимаются меры по установлению лиц, которые оставили надпись”, – сообщили в УМВД.

Надпись, выведенная черной краской, появилась на площади Революции в центре Читы 31 мая. Она выглядит как “Пу#тин вор!!!”.

29 мая Верховный суд Татарстана отменил штраф в 3500 рублей, назначенный активисту “бессрочного протеста” Василю Тарасову за баннер “Путин вор”, вывешенный в Набережных Челнах на мосту через проспект Дружбы Народов 12 декабря прошлого года.

На следующий день пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал фразу “Путин вор” “абсолютно оскорбительной” – так он прокомментировал случай Тарасова. “Я считаю, что это абсолютно оскорбительно. Но это мое личное мнение. Я не знаю случая с этим гражданином”, – сказал Песков.

Закон о “неуважении к власти” вступил в силу 29 марта. Внесенная им в КоАП часть 3 статьи 20.1 предусматривает от 30 до 100 тысяч рублей штрафа. Повторное нарушение влечет штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток. По этой норме привлечены уже пять человек. Во всех случаях речь шла об “оскорблении” Путина.