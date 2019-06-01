Суббота, 1 июня 2019

Россия отказывается признать юрисдикцию Международного суда ООН по иску Украины, заявляют в российском МИДе.

3-7 июня в Гааге пройдут устные слушания, на которых стороны представят аргументы относительно наличия у суда юрисдикции для рассмотрения украинского иска о нарушении Россией международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Москва намерена доказывать отсутствие юрисдикции гаагского суда по нескольким основаниям. “Мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей, – заявляют в МИДе. – Природа украинских обвинений в адрес России и возникшие на их почве противоречия между двумя странами не имеют отношения ни к одной из конвенций”.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что “развязанная Киевом гражданская война” в Донбассе не регулируется конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а “претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России” не могут быть предъявлены на основании конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Кроме того, российская сторона утверждает, что Киев якобы не выполнил все процессуальные условия до обращения в международный суд ООН – не попытался решить спор с Москвой путем переговоров или арбитража и проигнорировал возможность обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный на основании соответствующей конвенции.

На слушаниях в Гааге российскую сторону будут представлять посол по особым поручениям Дмитрий Лобач и уполномоченный МИДа по правам человека Григорий Лукьянцев. В состав межведомственной делегации также войдут представители Генпрокуратуры, СКР, Минобороны, Росфинмониторинга и оккупационного правительства Крыма.

Предварительные слушания по иску Украины прошли в Гааге 6-9 марта 2017 года. Нарушение Россией Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявляют в Киеве, состоит в кампании против нерусских общин в Крыму, в частности против общин украинцев и крымских татар. “Начиная с незаконного “референдума”, проведенного в атмосфере запугивания, российская оккупационная власть проводит политику культурного уничтожения этих общин”, – отмечал украинский МИД в январе 2017-го, после подачи иска. Упоминались запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, “волны исчезновений, убийств, самоуправных обысков, задержаний, попыток прекратить вещание СМИ, а также ограничение на преподавание украинского и крымскотатарского языков”.

Нарушение Москвой международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма Киев усматривает в предоставлении “оружия и других видов помощи” боевикам ДНР и ЛНР. “К наиболее трагическим террористическим атакам российских марионеток, – говорилось в том же заявлении МИДа, – следует отнести удар по самолету рейса MH17 компании Malaysia Airlines, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове”.

На предварительных слушаниях директор департамента российского МИДа по вопросам новых вызовов и угроз Илья Рогачев заявил в суде, что боевики в Донбассе нашли оружие в шахтах региона. “Главный источник оружия, оказавшегося у повстанцев (боевиков. – Ред.), – это запасы советских времен, которые были на территории Украины, – утверждал чиновник. – Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев… Кроме того, большая часть была оставлена убегавшей украинской армией”.

При этом Рогачев никак не прокомментировал доказательства Киева об использовании боевиками новейшего оружия, которое состоит на вооружении только в российской армии.

19 апреля 2017-го суд принял обеспечительные меры на время рассмотрения иска. Он обязал Россию, во-первых, отменить запрет Меджлиса и снять иные ограничения на представительство крымскими татарами своих интересов, а во-вторых, восстановить в аннексированном Крыму обучение на украинском языке.

Между тем в принятии обеспечительных мер по иску в части обвинения Москвы в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма было отказано. Как говорилось в решении, Украина не привела доказательств того, что Россия намеренно перечисляла средства боевикам ДНР и ЛНР.

12 июня 2018 года Киев представил международному суду меморандум с доказательствами нарушения Россией обеих конвенций.

Разбирательство по существу украинского иска, как ожидается, займет несколько лет.

Россия не признала юрисдикцию Международного суда ООН по морскому праву в споре о захвате украинских кораблей в Черном море. Дело слушалось в отсутствие российской стороны. 25 мая гамбургский трибунал в рамках обеспечительных мер обязал Россию немедленно освободить 24 пленных украинских моряков и захваченные корабли. Россия отказывается исполнять это решение.