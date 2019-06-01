Суббота, 1 июня 2019

В сборнике статей “Антигитлеровская коалиция 1939: формула провала”, выпущенном Институтом внешнеполитических исследований и инициатив в издательстве “Кучково поле”, в качестве документального приложения впервые воспроизведены полностью сканы советского оригинала на русском языке печально знаменитого пакта Молотова – Риббентропа, включая и секретный дополнительный протокол.

Надо сказать, что факсимиле советского варианта подписей и рукописных пометок секретного дополнительного протокола публиковались и ранее, в частности, в 1-м выпуске “Военных архивов России” за 1993 год. Сейчас, разумеется, публикация фотокопии полного текста имеет чисто академический интерес. Подлинность секретных дополнительных протоколов к советско-германским договорам 1939 года никому доказывать уже не надо. В их фальсификацию сейчас верят только некоторые маргинальные представители “фолк-хистори”, которым все равно ничего не докажешь. Но очень любопытно, в каком контексте прошла эта публикация.

Казалось бы, появился хороший повод еще раз заклеймить сговор Гитлера за Сталина и тайный раздел ими Восточной Европы, что привело к началу Второй мировой войны. Однако у публикаторов и авторов сборника явно были совсем другие цели. В предисловии к сборнику директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, известный прокремлевский политолог Вероника Крашенинникова так определяет главную идею публикации: “Читая шифротелеграммы советских послов и разведчиков, приведенные в книге, никак нельзя отмахнуться от параллелей с сегодняшним днем. И советские, и западные дипломаты говорили о приближающейся войне и называли сроки, которые оказались верными. Единственный путь предотвратить войну лежал тогда через создание системы коллективной безопасности в Европе. Сегодня, когда администрация США разрушает систему договоров о вооружениях и требует милитаризации Европы, сохранение мира на континенте также требует создания системы коллективной безопасности. В прошлый раз гигантские усилия Москвы не увенчались успехом. Усвоили ли сегодняшние политики суровые уроки той катастрофы?”

Фрагмент секретного протокола с сайта historyfoundation.ru

А еще любезнейшая Вероника Юрьевна обличает “западных экспертов и медиа”, которые используют пакт 23 августа для того, чтобы “возложить ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз, чтобы поставить знак равенства между “коммунизмом и фашизмом”". И, превращаясь в истового защитника коммунизма и Сталина, директор ИВИИ без тени сомнения утверждает, что авторы сборника, “основываясь на фактах и архивных документах, развенчивают эти клеветнические и явно ангажированные обвинения”. “Договор о ненападении для Москвы был вынужденным шагом, когда стало понятно, что антигитлеровской коалиции не будет. Он дал Советскому Союзу почти два года передышки для подготовки к отражению неминуемой агрессии”, – пишет Крашенинникова.

Это называется – с больной головы на здоровую. Ведь именно пакт Молотова – Риббентропа и похоронил окончательно попытки создать систему коллективной безопасности в Европе в виде антигитлеровской коалиции Советского Союза и западных демократий. А перед заключением советско-германского пакта о ненападении Сталин ловко спровоцировал прекращение переговоров в Москве с Англией и Францией, выдвинув заведомо неприемлемое для Лондона и Парижа требование о допуске Красной Армии на территорию Польши и Румынии, что привело бы к советской оккупации этих стран и установлению там марионеточных коммунистических режимов. От Гитлера же советский диктатор получил лишь восточную половину Польши и четверть Румынии, зато добавил к этому страны Балтии и Финляндию. С последней, правда, вышла осечка: завоевать Финляндию так и не удалось из-за героического сопротивления финской армии и народа.

Вероника Крашенинникова в ток-шоу Владимира Соловьева

Ну а про решающие два года передышки (во время которых Сталин деятельно готовил нападение на Гитлера, а обороняться не готовился) и “вынужденность” для СССР заключения пакта – это дословное повторение формулировок из подготовленной сталинским МИДом справки 1948 года “Фальсификаторы истории”, где, кстати, подлинность секретных протоколов категорически отрицалась.

Но самое интересное здесь другое. Авторы сборника фактически угрожают западным державам новой мировой войной – вслед за Путиным, который уже грозил Западу термоядерным Армагеддоном. Дескать, вот не капитулировали перед нами на наших условиях в 39-м – получили Вторую мировую войну. А если сейчас не согласитесь строить коллективную безопасность на наших условиях, забыв про оккупацию Крыма и Донбасса, получите Третью мировую, термоядерную.

Хотя на этот раз шантаж не прокатит, больше надежд на подкуп.