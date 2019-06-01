Суббота, 1 июня 2019

В Харькове украинские активисты снесли памятник маршалу Георгию Жукову, сообщает “UA: Харків”.

Сначала у Дворца спорта спорта проходили акции “Можем повторить” и “Стоп реванш”, в которых участвовали представители “Самообороны”, “Харьковского Евромайдана”, Национальных дружин и партии “Национальный корпус”. Они протестовали против проходившего там съезда партии “Доверяй делам”, председателем которой избрали мэра Харькова Геннадия Кернеса, а сопредседателем – мэра Одессы Геннадия Труханова.

У Дворца спорта произошли стычки, как минимум один человек пострадал. После того как на месте акции были усилены наряды полиции, активисты переместились к бюсту Жукова и снесли его.

У Харкові повалили пам'ятник Жукову! pic.twitter.com/Xgz9Cyq88r

— StudMedia (@StudMedia) June 2, 2019



Вместо бюста Жукова участники акции установили на постаменте флаг Украины, а сам бюст стали разбивать молотками и топорами. На спине бюста они написали “Палач”.

Кернес пообещал, что памятник Жукову будет восстановлен “в ближайшее время” за счет фонда “Возрождение” депутата Верховной рады от одноименной партии Виталия Хомутынника.

Городской совет Харькова рассматривает петицию о возвращении проспекту Петра Григоренко, переименованному так в 2016 году, имени Жукова. Кернес поддерживает эту инициативу.