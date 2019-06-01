Суббота, 1 июня 2019

Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за допингового скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко, сообщает The Sunday Times.

После пропуска нескольких допинг-тестов в прошлом году Лысенко предоставил поддельные справки о том, что был болен и не мог прийти на проверки.

По словам источников, чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики вступили в сговор, чтобы помочь Лысенко избежать санкций.

Источники The Times, знакомые с ходом расследования, поясняют, что Лысенко предоставил справку из несуществующей клиники – по этому адресу находится заброшенное здание. “Клиника была выдуманной – от регистрационных номеров до фальшивых имен врачей и липовых документов. Здесь нет клиники”, – приводит газета слова источника.

Источник уверен, что российских спортсменов отстранят от Олимпиады в Токио, если обвинения будут доказаны.

“Мы заинтересованы в том, чтобы расследования были объективными, причин сомневаться в этом у нас нет”, -