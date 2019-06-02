Воскресенье, 2 июня 2019

Президент США Дональд Трамп потребовал от России, Ирана и режима сирийского диктатора Башара Асада прекратить наносить авиаудары в сирийской мухафазе Идлиб.

“Поговаривают, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят к чертям провинцию Идлиб в Сирии и без разбора убивают многих мирных жителей. Мир наблюдает за этой бойней. Какова цель, что это вам даст? Прекратите!” – написал Трамп в твиттере.

Как сообщает The Hill, Трамп перед вылетом в Великобританию подтвердил, что обеспокоен ситуацией в Идлибе. “Я предупредил людей семь месяцев назад, я остановил это, – сказал президент. – Мне не нравится, что происходит. Они убивают без разбора многих, многих мирных жителей. Там происходят плохие вещи”.

30 мая The Telegraph сообщила со ссылкой на сирийских врачей, что Россия и режим Асада в мае разбомбили 8 больниц, GPS-координаты которых ООН передала России, чтобы предотвратить атаки.

Режим Асада при поддержке России и Ирана начал наступление в зоне деэскалации в Идлибе 30 апреля. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра информации по правам человека (SOHR), с 30 апреля по 2 июня в результате бомбардировок с воздуха и наземных обстрелов убиты как минимум 1002 человека, из них 324 мирных жителя, включая 77 детей и 71 женщину.