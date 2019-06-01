Суббота, 1 июня 2019

В подмосковном Подольске задержан 25-летний Виктор Сосна в связи с акциями группы “Суверенный Крым”, сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова. Сосна был задержан еще 29 мая, однако известно об этом стало только в пятницу вечером. “Радио Свобода” со слов адвоката называет его автором телеграм-канала “Суверенный Крым”.

По словам Гильманова, Сосна был задержан после обыска, который проводился сотрудниками ФСБ на основании постановления подконтрольного России суда Симферополя. Задержанного допросили в отсутствие адвоката. В рамках какого уголовного дела проведены следственные действия, не сообщается. По словам Гильманова, его подзащитный заявил, что не считает себя ни в чем виновным.

Сосна содержится в ИВС Подольска. В пятницу в судебном заседании ему продлили срок задержания на 72 часа, суд об избрании меры пресечения отложен по ходатайствам прокуратуры и защиты.

Сосна заявил адвокату, что при обыске оперативники подбросили ему трафареты “ФСБ”, наркотики, гранаты, дымовые шашки и боевые патроны. Все эти предметы Сосна увидел во время обыска в выдвижном ящике кровати, рассказал Гильманов. “Мой подзащитный начал возмущаться, его бросили на пол и наступили ногой на шею”, – добавил адвокат.

21 мая группа “Суверенный Крым” взяла на себя ответственность за акцию на улице Александра Невского в Симферополе, где на мурале с изображением Владимира Путина появилась надпись “ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, сука”. В тот день в Крыму проходило выездное заседание Совета безопасности России. Дом с граффити был оцеплен силовиками, надпись быстро стерли.

К тому моменту у телеграм-канала “Суверенный Крым”, созданного в конце апреля, было около 150 подписчиков, сейчас их более тысячи. Уже после задержания Сосны в телеграм-канале появилась как минимум одна новая запись.

Анонимные участники группы “Суверенный Крым” в интервью “Радио Свобода” назвали себя “телеграм-партией независимости Крыма”. Они заявили, что приветствовали аннексию, однако затем разочаровались в российской власти и теперь выступают за “суверенитет Крымского полуострова”. Россия, по их словам, “использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям”. “Блокировка интернета, санкции, федеральная коррупция и прочее – мы на это не подписывались”, – подчеркнули анонимные собеседники “РС”. Они сообщили, что у всех участников группы двойное гражданство – российское и украинское.

Участники “Суверенного Крыма” заявили, что намерены “раскручивать маховик акционизма в Крыму”, а также “создать ряд общественно-политических сервисов для защиты прав, свобод и желаний крымчан и продвижения собственных законопроектов”. В частности, они якобы планировали организовать правовую помощь крымчанам, в том числе задержанным по делам о наркотиках, и создать интернет-платформу для координации протестных акций.

Некоторые крымские активисты предположили, что акция “Суверенного Крыма” – провокация российских спецслужб. Такое же мнение высказал экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.