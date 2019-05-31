Пятница, 31 мая 2019

Сегодня знает каждый, как, встав на путь технократический, стремился человек создать ракету, способную к звeздам летать.

Слетали на Луну, затратив средств и сил во вред земле немало. Но ничего не изменили на Луне. Подобный способ обречeн, бесперспективен и опасен он для всех людей земли и для планет других. Другой есть способ, много совершенней он. Одной лишь мыслью на Луне цветок можно взрастить, создать присущую для человека атмосферу, сад посадить и во плоти с любимою своей в саду том оказаться. Но перед этим мысль должна всю землю превратить в цветущий райский сад. И сделать это нужно коллективной мыслью.

Как ни удивительно, эта претенциозная бессмыслица, которой исписаны тысячи страниц, стала философской основой парарелигии, распространившейся из России по всей Европе. Мы говорим об анастасийцах – приверженцах культа Анастасии, он же “Звенящие кедры России”. Это “эзотерика для бедных”, эклектичное учение, составленное из идеализированных представлений о дохристианской Руси, примитивных псевдоисторических концептов, самой банальной публицистики и рассуждений об экологической чистоте, ведущей к чистоте души.

Апостолом новой веры стал Владимир Мегре. При советской власти он был фотографом в Новосибирске, в годы перестройки превратился в мелкого предпринимателя, а в 1995 году встретил в тайге девушку с паранормальными способностями по имени Анастасия, которая взазумила его и наставила на путь истинный. Она поведала Мегре, в частности, о существовавшей в древности единой мудрой человеческой цивилизации “ведрусов”:

Мы – азиаты, европейцы, россияне и те, кто американцами себя назвал недавно, – на самом деле люди-боги из одной цивилизации ведрусской. Был период жизни на нашей планете, который называется Ведическим.

Молодежный лагерь анастасийцев. Фото: rp.bytdobru.info

К этой исконной цивилизации, мол, и надо вернуться, а для этого покинуть города и поселиться на земле, чтобы соединиться с “космосом”. С этой целью каждая семья должна обзавестись “родовым поместьем” площадью не менее одного гектара. Причем землю эту нельзя возделывать ради дохода:

И что же такое гектар земли?

Это – место, на котором человек должен работать в поте лица?

Нет!

Это – место, на котором человек вообще не должен работать!

Это – место, через которое человек должен управлять миром.

Сочинения пророка анастасийцев изданы на двух десятках языков в дизайне, напоминающем обложки американского pulp fiction 40-50-х годов прошлого века. Владимиру Мегре не удалось зарегистрировать свое движение как религиозное объединение, но как бизнес-проект оно вполне состоялось.

Одной из первых на Западе на культ Анастасии обратила внимание британка Сьюзен Ричардс, автор двух книг о России, описывающих жизнь “простых людей”, и сооснователь веб-ресурса OpenDemocracy. В августе 2009 года The Financial Times опубликовала ее статью “Волшебная сказка, захватившая Россию”. Во время очередной поездки в Россию Ричардс услышала о новой вере и прочла книги Мегре, написанные, по ее мнению, “коряво”, на смеси языка Карлоса Кастанеды и слащавых дамских романов издательства Mills & Boon. По словам одного из бывших приверженцев культа, это порождение ФСБ – недаром Владимир Мегре призывал свою паству голосовать за Путина! Сама же Сьюзен Ричардс увидела в нем продолжение “русского космизма” в духе Николая Федорова.

Анастасийцы. Фото: rp.bytdobru.info

Побывала Ричардс и в “экопоселении” анастасийцев во Владимирской области. “Здесь, рядом с умирающей деревней, молодое население которой уехало в города, на земле, заброшенной после развала советского колхоза, возникает поросль причудливых домов. Экопоселенцы, с которыми я встречалась, по большей части молоды, имеют высшее образование и даже отдаленно не напоминают хиппи”. Она сравнивает анастасийцев с русскими старообрядцами петровских времен и хилиастами Серебряного Века и считает их если не оппозиционерами, то внутренними эмигрантами:

Эти дети городов мечтали, что после краха коммунизма Россия станет демократической страной. Теперь даже тех, кто поддерживал Путина, когда он пришел к власти, чтобы навести “порядок”, трудно заставить верить, что из нынешнего запредельно коррумпированного автократического режима силовиков может получиться что-то хорошее. Но на практике Ирина и Юра уже сумели избежать многих негативных последствий жизни при путинской “суверенной демократии”.

На самом деле движение анастасийцев абсолютно лояльно режиму. Об этом говорят и неоднократные призывы его руководства голосовать за Путина и “Единую Россию”, и обильные панегирики Путину в книгах Мегре вкупе с доморощенными прожектами волшебного удвоения ВВП и общего оздоровления общества, и его же разоблачение демократии как способа порабощения. Что касается “экопоселений” во Владимирской области, то там, судя по всему, под вывеской “Анастасии” имела место масштабная афера с земельными участками (см. “Вестиник ВЮИ”, №2, 2008, с. 223-230).

Анастасийцы в Тюменской области. Фото: rp.bytdobru.info

За два с лишним десятилетия, прошедших с момента судьбоносной встречи Владимира с Анастасией, движение основательно запустило свои щупальца в Европу. Там нашлось немало желающих опроститься и сменить блага городской цивилизации, отравляющей землю и человека, на здоровый образ жизни в сельской местности.

В Болгарии последователи Мегре зарегистрировали в 2006 году политическую организацию “Болгарская родная партия” с целью участия в парламентских выборах. Одним из ее учредителей стал Георгий Георгиев, бывший министр окружающей среды в правительстве Жана Виденова (1995 – 1997).

Почетным гостем учредительного съезда был бывший депутат Госдумы Виктор Медиков, заявивший в своем выступлении: “Двое сильнейших в мире сегодня: Путин и Мегре. Россия – счастливая страна. Русские – самые счастливые люди. Они первыми сняли завесу с глаз, и им открылось великое знание”. “Мы ни левые, ни правые, – говорил болгарский издатель Мегре Стефан Калайджиев. – Мы можем стать самой массовой партией, мощнее, чем “Атака”. (“Атака” – крупнейшая националистическая партия Болгарии.) Однако сразу после съезда вожди партии заявили, что она “не имеет ничего общего с культом Анастасии”. В Народное собрание БРП не прошла, и с тех пор о ней ни слуху ни духу.

В октябре 2012 года в Болгарии бурно обсуждалась смерть 25-летнего Марио Нушкова, которую пресса назвала загадочной. Нушков был найден мертвым под столбом линии электропередач близ села Быстрица под Благоевградом. Выяснилось, что он был активистом фонда “Мечта”, организованного страстным анастасийцем Росеном Ангеловым, преподавателем философии в гимназии, которую закончил Нушков. “Мечта” проводила свои семинары и тренинги в 12 школах на юго-западе Болгарии.

Ангелов, чье имя несложно найти на персональном сайте Владимира Мегре, был уволен, а смерть Нушкова признана самоубийством. Но в октябре 2017 года в Болгарии произошел новый инцидент с участием приверженца культа Анастасии. 18-летний юноша по фамилии Калоян, находившийся в больнице по поводу наркомании, жестоко избил медсестру и покончил с собой.

Из-за этих двух случаев об анастасийцах в Болгарии стали писать как о деструктивной тоталитарной секте, а российский эксперт по нетрадиционным культам Александр Дворкин в своих интервью болгарской прессе ничтоже сумняшеся называл Владимира Мегре мошенником, который сбежал из Новосибирска от долгов, а теперь занимается земельными спекуляциями и шарлатанством: “Вы не видели инопланетян? Это потому, что, по словам Мегре, Анастасия предотвратила их вторжение на Землю”.

Группы, исповедующие анастасийство, и их “экопоселения” есть в Нидерландах, Бельгии, Франции, Швейцарии, Германии. Швейцарская организация по изучению нетрадиционных религий InfoSekta опубликовала обширный доклад о культе Анастасии. Эксперты пишут, что доктрина анастасийства представляет собой смесь этнической религии, эзотерики, теории заговора и исторического ревизионизма, густо приправленную антисемитизмом.

В октябре 2016 года корреспондент цюрихского еженедельника Wochenzeitung Сара Шмальц посетила поселение швейцарских анастасийцев в кантоне Золотурн. После бесед с его обитателями она добавляет к списку InfoSekta парапсихологию, уфологию и миф об Атлантиде. “Путин, – убежденно соообщает ей адепт новой веры Ганс, – разделяет видение приверженцев Анастасии. Здесь, на Западе, это создает препятствия движению. Управляемые системой медиа, капиталистические темные силы, дезинформирующие общество власти”.

Сара Шмальц рассказывает и об образовательном проекте LAIS, основанном на методе действительного члена Российской академии образования Михаила Щетинина, практикующего в Краснодарском крае. Главный принцип щетининского метода – не докучать ребенку наукой строгой. Он и так все знает, ему надо только дать возможность “вспомнить” свое знание. Это в полной мере совпадает с проповедью Мегре. Он тоже считает, что своим учением взрослые ребенка только калечат. В одной из книг Мегре академик излагает свой метод так:

Нашей родовой памяти известно устройство космоса и способы жизни в космическом пространстве. Поэтому очень важно не допустить мысли, что они что-то не знают… В процессе решения задач обретаются необходимые знания, а фактически воспоминание о забытом. Это рефлекторная дуга, помните, у Павлова – стимул реакции. Если есть необходимость – я решаю.

Школы, обучающие по этой системе, есть в Гроссвангене, Ленцбурге, Люцерне и Цюрихе, во многих немецких городах.

Анастасийцы в Германии. Кадр видео

В апреле этого года журналисты немецкой телекомпании RBB посетили экопоселение Goldenen Grabow в Грабове близ Блюменталя (земля Бранденбург). Это депрессивный регион, численность его населения неуклонно сокращается, и глава местной администрации рад поселенцам, оживившим город. На сайте общины помещены картинки, рисующие безмятежное существование на лоне природы. Но в сюжете, снятом группой RBB, есть и нечто другое. Основатель поселения Маркус Краузе вещает своим соратникам о всемирном заговоре врагов всего хорошего: “Они хотят хаоса. Они сионисты. Еврейские элиты сотрудничают с элитами наших народов, я называю их черными элитами”. “Мы все довольны тем, что в нашей деревне по-прежнему нет незаконных иммигрантов, которые в настоящее время наводняют нашу землю”, – говорит Ирис Краузе.

“Что вы ответите на обвинения в антисемитизме и расизме?” – спрашивает Ирис Краузе журналистка. “Это не написано в книгах”, – отвечает за нее ее спутник. “Оставь их, – говорит ему Ирис. – Они этого не хотят знать. (Журналистке.) Вам не интересна правда”.

Камере удалось запечатлеть слет молодежной организации “Буревестник” (Sturmvogel – deutscher Jugendbund), которая считается преемницей запрещенных в 1994 году правоэкстремистских “Юных викингов” (Wiking-Jugend). В сюжете видно, как одного мальчика в униформе выносит с мероприятия мужчина – он потерял сознание то ли от жары, то ли от промывания мозгов.

Запечатлен в видеозаписи и неутомимый лектор немецких анастасийцев Франк Вилли Людвиг. Его можно видеть и во многих других роликах, выложенных в интернет адептами культа. Солидный, с окладистой бородой, он дует в ритуальный рог и излагает учение, пользуясь схемами, на которых многословное, путаное и внутренне противоречивое откровение Владимира Мегре обретает логичность и закругленность. У Людвига нет недостатка в аудитории: в Германии насчитывается 17 “экопоселений”. Его доктрина называется Urahnenerbe Germania – исконная, древняя Германия предков. На почетном месте в его завете – “Славяно-арийские веды” пастыря православных староверов-инглингов Александра Хиневича. Но в присутствии посторонних он плетет сущую ахинею о том, что надо “очаровывать” окружающих песней, одеждой и танцем, и тогда никакая темная сила будет не страшна.

В октябре прошлого года Владимир Мегре посетил Франкфуртскую книжную ярмарку, где произвел, по его собственному мнению, “сенсацию”: его скромный стенд ” превзошел крупные экспозиции, представляющие целые страны, например, Россию, Польшу, Украину, Беларусь”. Доктрину Анастасии Мегре излагал Норберту Бракенвагену – респектабельному ведущему ток-шоу TimeToDo швейцарского телеканала Schweiz 5.

Она говорит о том, что сегодняшние люди на самом деле не живут. Что они уснувшие ведрусы. Разумный человек так, как они живут, жить не может. Потому что разумом ответить невозможно на вопрос, почему человек живет в каменном мешке, если он разумный, а не на созданной богом прекрасной природе, прекрасном саду.

Вот еще одно интервью, которое Мегре дал во время пребывания в Германии. Беседует с ним не журналистка. Яна Игер тоже зарабатывает на Анастасии – бойко торгует натуральными продуктами, изготовленными по заветам основоположника.

В этом откровении заметно острое желание Мегре опереться на власть:

А не попросить ли нам еще “Народный фронт” сюда подключиться? Представляешь, как мы далеко зайдем. Лидером этого движения является Владимир Владимирович Путин, так давайте и вашего главу правительства подключим. Мы начнем, а они подключатся, и другие главы правительств. Представляешь?

На съезд ОНФ он вскоре и отправился.

Владимир Мегре на съезде ОНФ. Фото: vmegre.com

Сведений о том, что “Звенящие кедры России” курируются спецслужбами, нет. Однако влиятельные покровители у Владимира Мегре безусловно имеются. В их числе, например, губернатор Белгородской области Евгений Савченко, по инициативе которого в Белгороде еще в 2011 году был принят закон о “родовых усадьбах”. В феврале 2014 года на заседании президиума Госсовета он обратился к президенту Путину с призывом поддержать проект аналогичного федерального закона. Президент отреагировал благосклонно, однако проект, внесенный в Госдуму группой депутатов от ЛДПР, не прошел экспертизу и был отклонен.

При этом закон “о дальневосточном гектаре” принят, подписан президентом РФ и вступил в силу.

В 2008 году Мегре получил неожиданную поддержку и от такого, казалось бы, далекого от эзотерических бредней лица, как замначальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области Александра Бородая, психолога по образованию (теперь он в руководстве управления уже не значится). В интервью “Аргументам и фактам” он поделился своим прожектом исправления осужденных:

Новый подход к содержанию осужденных описан в книгах Владимира Мегре. Если коротко, то это выглядит так. Возьмем, например, 100 человек, осужденных, ну, пусть на 10 лет. Селим их на участке в 100 гектаров, выделив каждому по гектару земли, на котором есть дом. Общий участок обносим, как положено, колючей проволокой и охраной. И весь свой положенный срок человек живет на своей земле: сажает лес, сад, огород, разводит животных, общается с родственниками. Все это очищает, раскрывает его душу. Настолько, что по истечении срока нам нужно будет… просто убрать колючую проволоку. Одним населенным пунктом станет больше, а 100 преступниками меньше.

За исключением коммунизма и, возможно, толстовства, еще не было идеологии, которая так успешно распространилась бы из России на Запад, как анастасийство. Уже по одной этой причине трудно представить, что на нее не обратили внимания заинтересованные ведомства.