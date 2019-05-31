Пятница, 31 мая 2019

Британский певец Элтон Джон и создатели фильма о его жизни “Рокетмен” в совместном заявлении осудили российского прокатчика “Централ Партнершип”, который подверг картину цензуре.

“Мы самым решительным образом отвергаем решение подвергнуть “Рокетмен” цензуре на российском рынке, о чем мы узнали только сегодня, – говорится в заявлении. – То, что местный прокатчик счел необходимым вырезать определенные сцены, не дав зрителям возможности увидеть фильм таким, как он был задуман, – печальное отражение разделенного мира, в котором мы до сих пор живем, и того, как он все еще может жестоко не принимать любовь между двумя людьми”.

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— Elton John (@eltonofficial) 31 мая 2019 г.

В компании “Централ Партнершип” пояснили, что вырезали некоторые сцены в соответствии с российским законодательством. Из фильма ичезли сцены однополого секса и употребления наркотиков, а также финальный слайд с фотографией Элтона Джона и его супруга.

Скандал разразился после премьерного показа “Рокетмена”, который прошел в минувший четверг в московском кинотеатре “Октябрь”. Ведуший “Дождя” Михаил Козырев объявил со сцены, что фильм подвергся цензуре.

Министр культуры Владимир Мединский заверил, что его ведомство не имеет никакого отношения к этим действиям прокатчика.

“Рокетмен” выходит в российский прокат 6 июня c возрастным рейтингом 18+.

В апреле цензуре в России подвергся фильм “Мстители: Финал”. В русском дубляже исчезли упоминания о гомосексуальности одного из персонажей – первого открытого гея вселенной Marvel.