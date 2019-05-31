Пятница, 31 мая 2019

МИД России впервые опубликовал сканы советских оригиналов Договора о ненападении между СССР и Германией от 23 августа 1939 года и секретного дополнительного протокола к нему. Документы помещены на сайте фонда “Историческая память”. Ранее историкам были доступны лишь фотокопии немецких оригиналов этих документов.

Сканы предоставлены Историко-документальным департаментом МИДа.

Сами тексты этих документов известны с 1990-х годов – они публиковались со ссылкой на архив МИДа.

Документы отпечатаны на пишущей машинке, под ними стоят подписи наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова и министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа.

В секретном дополнительном протоколе к Договору о ненападении говорится, что стороны договорились “о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Европе” в случае “территориально-политического переустройства областей”, входящих в состав Финляндии, Латвии, Эстонии, Литвы и Польши.

В мае 2015 года Владимир Путин на совместной с канцлером ФРГ Ангелой Меркель пресс-конференции в Москве заявил, что в 1939 году Польша “сама оказалась жертвой той политики, которую пыталась проводить в Европе”. “Я разделяю мнение нашего министра культуры (Владимира Мединского. – Ред.) о том, что смысл для обеспечения безопасности Советского Союза в этом пакте (Молотова – Риббертропа. – Ред.) был”, – сказал Путин.

В сентябре того же года российский посол в Польше Сергей Андреев высказался в том же духе, что и Путин: по его словам, Польша “несет частичную ответственность” за вторжение нацистской Германии. Вторжение советских войск в Польшу 17 сентября 1939 года было не агрессией, а мерой обеспечения безопасности СССР, заявил посол. Он также назвал оправданными советские репрессии в конце войны в отношении польских политиков и солдат Армии Крайовой. Польские власти потребовали от Андреева извинений, но посол настаивал на своей трактовке исторических событий.

Спецпроект “Победобесие”: Пакт Молотова – Риббентропа и советская оккупация стран Восточной Европы