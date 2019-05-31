Пятница, 31 мая 2019

Россия отказалась продать Ирану комплексы противовоздушной обороны C-400, сообщает Bloomberg со ссылкой на двух человек, знакомых с вопросом, включая высокопоставленного российского чиновника.

Как утверждается, просьбу продать комплексы отклонил лично Владимир Путин.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф посетил Москву 7 мая.

Как указывает Bloomberg, решение России отражает “хрупкий баланс сил” на Ближнем Востоке, где назревает противостояние между Тегераном и Вашингтоном с его союзниками в Персидском заливе.

Накануне в российском Совбезе подтвердили, что в конце июня его секретарь Николай Патрушев встретится в Иерусалиме с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

В мае отношения Ирана c США и другими арабскими странами резко обострились. Пентагон и американская разведка предупредили о подготовке Ираном атаки на американские силы на Ближнем Востоке. 24 мая президент США Дональд Трамп объявил об отправке на Ближний Восток дополнительного контингента из 4 тысяч солдат. В иранском МИДе сочли это угрозой глобальному миру и стабильности.

Напряженность в отношениях Ирана и арабских стран увеличилась после произошедших 13 мая нападений на четыре танкера, находившихся вблизи территориальных вод Объединенных Арабских Эмиратов. В Саудовской Аравии пригрозили “ответить твердо и решительно”, если Тегеран начнет военные действия.