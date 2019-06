Четверг, 30 мая 2019

Власти КНДР казнили спецпредставителя Госсовета по делам США Ким Хек Чхоля и четверых чиновников МИДа страны после неудачной встречи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое. Об этом сообщает южнокорейская газета “Чосон Ильбо” со ссылкой на северокорейские источники.

Как утверждается, казненных обвинили в шпионаже в пользу США. По словам источников, казнь состоялась в марте на аэродроме Мирим недалеко от Пхеньяна.

Также после неудачного саммита под домашний арест поместили младшую сестру Ким Чен Ына, первого заместителя отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Первый заместитель Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль отправлен на принудительный труд и “перевоспитание” в провинцию Чагандо. Переводчик диктатора заключен в исправительный лагерь за “подрыв авторитета” ошибкой в переводе.

Вторые переговоры Трампа и Ким Чен Ына в Ханое состоялись 27-28 февраля. Они завершились досрочно без совместного заявления сторон и подписания итогового документа. Трамп заявил, что он и Ким Чен Ын не смогли договориться об отмене американских санкций против КНДР в обмен на отказ Пхеньяна от выполнения большинства пунктов своей ядерной программы. Президент добавил, что Ким предложил демонтировать главный северокорейский ядерный объект в Ёнбёне, но для снятия санкций этого недостаточно.

По данным The Times, переговоры провалились из-за отказа Пхеньяна закрыть секретный завод по обогащению урана Кангсон, находящийся в промышленном городе Чхолимма в нескольких километрах от Пхеньяна. В свою очередь The New York Tmes сообщала, что Трамп предложил Ким Чен Ыну в обмен на отмену американских санкций уничтожить все ядерные объекты, включая секретные, ядерное оружие и материалы. Ким отказался, сославшись на то, что между двумя странами недостаточно доверия. Reuters сообщало, что на переговорах Трамп вручил Ким Чен Ыну письменное требование передать под контроль США все американское ядерное оружие и ракетное толпиво.

22 марта Трамп сообщил, что отменил часть санкций против КНДР. О каких именно санкциях идет речь, он не уточнил. Последние на тот момент такие санкции касались двух китайских судоходных компаний, которые помогали Пхеньяну обходить ограничения.