Пятница, 31 мая 2019

Из российской версии биографического фильма о музыканте Элтоне Джоне “Рокетмен” вырезали несколько сцен, в том числе с сексом между мужчинами, сообщает “Дождь”.

Журналисты “Дождя” присутствовали на российской премьере фильма в московском кинотеатре “Октябрь”. Цензуру фильма подтвердил кинокритик Егор Москвитин, который видел оригинал ленты на Каннском кинофестивале.

Фильм в Москве представили ведущий “Дождя” Михаил Козырев и кинокритик Антон Долин. После показа Козырев объявил со сцены, что из российской версии картины вырезали все сцены с поцелуями между мужчинами, сексом и многие фрагменты с наркотиками.

“Действительно, из российской версии “Рокетмена” пропало несколько сцен: эпизод с употреблением наркотиков; слайд из титров, в котором говорилось, что Джон все-таки встретил настоящую любовь (и фото с его супругом); и, главное, постельная сцена, в которой двое мужчин занимались любовью в миссионерской позиции (что должно было подчеркнуть, что разницы между их чувством и гетеросексуальными отношениями нет – любовь одинакова для всех)”, – рассказал Москвитин.

В частности, в российской версии нет сцены с голыми Элтоном Джоном и его менеджером Джоном Райдом, которых играют Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден. The Guardian сообщала об угрозе исчезновения этой сцены из прокатной версии фильма под давлением Голливуда. Издание отмечало, что сам Элтон Джон настаивал на ее включении в картину и призывал “рассказать все”.

Как уточняет Долин, из российской прокатной версии исчез финальный титр: “В оригинале там сказано, что Элтон Джон нашел любовь всей жизни и воспитывает с любимым мужчиной детей… В российской версии вместо этого сообщается, что музыкант основал фонд борьбы со СПИДом и по-прежнему работает с давним соавтором”.

“Рокетмен” выходит в российский прокат 6 июня. Прокатчик фильма в России – кинокомпания “Централ Партнершип”.

В апреле цензуре в российском прокате подвергся фильм “Мстители: Финал”. В русском дубляже исчезли упоминания о гомосексуальности одного из персонажей – первого открытого гея вселенной Marvel.