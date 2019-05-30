Четверг, 30 мая 2019

Коллегия Московского окружного военного суда под председательством Евгения Зубова направила на принудительное лечение в психбольнице 20-летнего курсанта петербургской Военно-космической академии им. Можайского Вадима Осипова, против которого сфабриковано дело о терроризме. Об этом сообщает “МБХ-медиа”.

“Осипов признан невменяемым, он не подлежит уголовной ответственности, и ему следует назначить принудительное лечение в психиатрическом стационаре”, – сказал судья. Политзек останется под стражей до помещения в психиатрический стационар.

Срок принудлечения заранее не определяется – суд может продлевать его каждые полгода по обращению психиатров.

Судья заявил, что подсудимый “желал самоутвердиться в роли массового убийцы” и подготовил план поджога и массового убийства военнослужащих академии им. Можайского. Как он отметил, у Осипова по результатам повторной психиатрической экспертизы обнаружено шизотипическое расстройство, ярко выраженный “синдром степного волка”.

Накануне Осипова в судебных прениях попросил отправить на принудительное лечение прокурор. Он сослался на проведенную в ходе судебного разбирательства психолого-психиатрическую экспертизу, установившую, что психическое расстройство якобы не позволяло Осипову осознавать опасность своих действий и руководить ими.

Как сообщает правозащитная группа “Агора”, адвокаты политзека Дмитрий Динзе и Виталий Черкасов заявили в суде об “ущербности и недопустимости” представленных обвинением доказательств – некоторые из них, по словам защитников, имеют признаки прямой фальсификации.

В частности, указывал Черкасов, сфабрикован протокол опроса Осипова прикомандированным к академии им. Можайского оперативником ФСБ – майором Сергеем Крутем. Протокол отличается от видеозаписи того же опроса: из него исключены ответы, не удовлетворившие силовика, а слова Осипова искажены. Так, если в действительности Осипов говорит о том, как, по его мнению, организаторы взрыва в петербургском метро хотели запугать гражданское население, в протоколе указано, будто он говорит о целях теракта как о своем замысле.

В суде пятеро однокурсников Осипова, свидетелей обвинения, отказались подтвердить версию следствия о том, что он вербовал их или склонял к совершению теракта. На начальной стадии дела в своих показаниях они заявили, что воспринимали разговоры Осипова о взрывах и терактах как черный юмор и не придавали его словам значения.

Осипову, сироте родом из Оренбурга, вменялись часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 10 лет колонии) и часть 1 статьи 30 – пункт “б” части 3 статьи 205 УК (приготовление к теракту, который мог бы повлечь умышленное причинение смерти; также до 10 лет).

Согласно фабуле дела, курсант планировал, убив дежурных, захватить оружейную комнату своей академии и устроить стрельбу на плацу во время исполнения гимна России. Также утверждалось, что он намеревался заложить самодельную бомбу в тележку из-под мороженого и взорвать ее в месте, где много туристов.

Как заявляло обвинение, Осипов вербовал в сообщники пятерых сокурсников и одного старого знакомого для захвата оружейной комнаты.

Дело Осипова поступило в суд в конце 2017 года. 11 января 2018 года, на второй день слушаний, коллегия МОВСа отправила обвиняемого на повторную стационарную психэкспертизу. Экспертиза, проведенная во время следствия, признала Осипова вменяемым, однако судья Зубов выразил недоверие к ее выводам. Разбирательство по делу было приостановлено.

3 апреля по итогам обследования, проводившегося в двух московских учреждениях – Центре им. Сербского и 111-м главном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны – коллегия во главе с Зубовым поместила Осипова на лечение в психбольницу. В заключении медиков утверждалось, что курсант страдает острым полиморфным психотическим расстройством с симптомами шизофрении. На некоторые поставленные судьями вопросы, указывали психиатры, дать ответы не представилось возможным из-за состояния Осипова. Заявлялось, что курсант не может осознавать характер своих действий.

После лечения Осипова снова арестовали и направили на новую, третью по счету экспертизу в Центр им. Сербского. 14 мая в суде огласили результаты экспертизы – психиатры обнаружили у политзека хроническое психическое расстройство и рекомендовали направить его на принудительное лечение.

Дело против курсанта начали фабриковать в апреле 2017 года, после того как преподаватель истории обнаружил у него на занятии начерченный от руки план казармы с пометками о том, как ее захватить группе невооруженных лиц, с тем чтобы получить доступ к оружейной. Осипов увлекается историей диверсионных групп времен германо-советской войны; план он составил под впечатлением от проводимых в академии занятий под названием “Антитеррор”.

Между тем преподаватель передал чертеж Крутю. Тот дважды проводил с Осиповым “беседы”; во второй из них участвовал начальник Крутя подполковник Антон Поспелов. Курсанта расспрашивали о методах терактов; тот подробно отвечал, полагая, что его вербуют в ФСБ, куда он сам намеревался устроиться по окончании академии.

По итогам этих бесед и было открыто дело. 10 апреля 2017-го курсанта отправили в СИЗО.

Вину Осипов не признавал.