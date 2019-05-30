Четверг, 30 мая 2019

На станции Шиес в Архангельской области вновь произошли столкновения между охранниками и экоактивистами, протестующими против строительства полигона для московского мусора. Как передает “7х7″, драка началась после того, как активист Андрей Христофоров (Древарх Просветленный) облил чоповцев мочой из игрушечного пистолета.

В конфликт вмешались полицейские. По данным 29.ru, задержаны Христофоров и еще трое активистов: Владимир Владимиров, Руслан Гатамов и Марк Кузнецов. Владимиров заявил, что его ударили в ухо. Экоактивисты пытаются написать заявления об избиении чоповцами. Задержанных отвели во временный пункт полиции, организованный на Шиесе. Там Древарх попросился туалет, после чего начал рисовать фекалиями на стене, передает “7х7″.

В среду вечером экоактивисты пытались помешать разгрузке строительных материалов на Шиесе. В ходе столкновений с чоповцами в минувший понедельник пострадали несколько активистов. На следующий день около трехсот человек вышли на народный сход в центре Архангельска.

В протестном лагере на Шиесе с декабря прошлого года круглосуточно дежурят жители Архангельской области и Коми, а также добровольцы из других регионов.