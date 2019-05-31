Пятница, 31 мая 2019

Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков задержан по подозрению в убийстве, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка СКР.

По данным РЕН-ТВ, Кулакова подозревают в убийстве заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой, которая якобы была его любовницей. Как утверждается, жена чиновника узнала о его отношениях с любовницей и “начала оказывать на него давление”.

Между тем в пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья сообщили ТАСС, что Кулаков еще 29 мая подал в отставку.

Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. 4 мая ее нашли задушенной в принадлежащем ей автомобиле Mercedes, который находился в лесополосе.

“Изначально признаков насильственной смерти на ее теле не было обнаружено, но экспертиза показала, что женщина была убита”, – цитирует Интерфакс “осведомленный источник”.

По утверждению РЕН-ТВ, в машине Исаенковой нашли следы ДНК Кулакова. Как сообщается в телеграм-канале Baza, в автомобиле обнаружены отпечатки пальцев и волосы чиновника.

Как сообщает РЕН-ТВ, в пятницу Кулакова вызвали на допрос. Он, по сведениям телеканала, прошел экспертизу на полиграфе, которая его “полностью изобличила в содеянном”. Сейчас, по данным РЕН-ТВ, ему предъявляют обвинения. Интерфаксу в подмосковном главке СКР сообщили, что чиновника допрашивает следователь.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении Кулакова под стражу.

Кулаков – член “Единой России”. Раменский район возглавляет с 31 декабря 2015 года. Работает в органах власти Раменского района с 2004 года: в январе 2004-го – январе 2005-го был замглавы администрации Вялковского сельского округа, с января 2005 года по декабрь 2015-го был главой администрации поселка Удельная.

Евгения Исаенкова. Фото: РЕН-ТВ