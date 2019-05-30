Четверг, 30 мая 2019

Фото: “Медиазона”

В Иркутске неизвестные избили активистов штаба Алексея Навального, которые раздавали газеты в поддержку оппозиционного кандидата в городскую думу Сергея Беспалова. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на одного из пострадавших Павла Чернухина. Вместе с ним избили члена Либертарианской партии Захара Сарапулова.

“Мы раздавали газеты Сергея Беспалова в Иркутске… На нас напали двое здоровяков славянской наружности и пытались забрать у нас газеты, мы с Захаром сопротивлялись, нас побили”, – рассказал Чернухин. Он добавил, что газеты также отобрали у молодого человека и девушки, раздававших материалы в том же районе.

Сейчас оба пострадавших находятся в полиции и пишут заявление о нападении.

Чернухин сумел снять нападение на видео: лысый мужчина пытается отобрать у Сарапулова газеты, бьет его кулаком в лицо, подбирает газеты с асфальта и убегает с другим мужчиной.

Беспалов – бывший координатор штаба Навального, который выдвигается как независимый кандидат в городскую думу.