Пятница, 31 мая 2019

О бизнесе, связанном с перевозкой грузов мы говорили уже не один день. Но, назрело несколько типовых вопросов у наших читателей, на которые я хочу ответить в этой статье. Ведь, очень актуальны грузоперевозки Киров, Москва, Киев и любые города СНС с развитой промышленностью.

Итак, давайте подробнее об подводных камнях бизнеса. самых очевидных два и их я и опишу.

Какую фуру или седельный тягач стоит покупать? Сразу отвечу, что ориентироваться нужно на европейский рынок машин с пробегом. Там цены приятнее и качество хорошее. Интересный вариант должен быть не старше 1999 года. Ведь, такие машины работают на износ и все модели, что произведены раньше уже могут отработать свое и быть в состоянии косметического ремонта для продажи. Я бы рекомендовал обратить внимание на Ман Мерседес. На Актрос даже не тратьте время. Хоть, ценовая политика на такие тягачи ну очень приятная для кармана обычного гражданина нашей родины, но вот проблем с техническим осмотром и комплектующими будет более чем достаточно.

Что нужно для начала своего бизнеса по грузоперевозкам? Если вам интересны междугородние или международные транспортировки, стоит сразу уточнить цену на лицензию. А она ну очень кусается. Некоторые начинают свой путь в подобном бизнесе с сотрудничества с логистическими компаниями. Они обеспечат контрактами и лицензией, а также купить пропуск на МКАД. Если есть желание испытать свои силы самостоятельно, то проще выйти на посредника. Он в любое время дня и ночи найдет клиентов по базе за символический процент от контракта, но платить за разрешение все равно нужно будет.

Грузоперевозки и системы спутникового контроля

С каждым днем заметно улучшается качество жизни, благодаря информационным технологиям. Вот и в автомобильном бизнесе люди не стоят на месте, особенно в таком важном как «Грузоперевозки»

Перевозка грузов, в особенности на дальние расстояния, задача далеко непростая, особенно для начинающих, неопытных в сфере грузоперевозок компаний. Капризы погоды, далеко не всегда хорошие дороги, аварийные ситуации – все это может помешать успешно и вовремя доставить груз. Система GPS/ГЛОНАСС позволяет контролировать перемещение автотранспорта, а по сути, и весь бизнес перевозок на расстоянии: из офиса или дома.

Отслеживая маршрут, всегда есть возможность вмешаться и предложить более оптимальный путь следования, проконтролировать расход топлива, время и места стоянок. К примеру, при установленном оборудовании контроля топлива, система выдаст его расход, причем в реальном времени, данные по заправкам автомобиля, был ли недолив или, наоборот, слив водителем бензина.

Все это позволит повысить эффективность грузоперевозок, дисциплину работников, поможет сберечь нервы и время. В скором времени такой услугой, можно будет воспользоваться в компании Автотранс Инвест Нижний Новгород. Спутниковая система слежения используется ныне не только крупными грузоперевозчиками на дальние расстояния, но и службами городских экспресс-доставок, таксопарками, фирмами проката автомобилей, в агропромышленной сфере. И это не весь перечень.