Четверг, 30 мая 2019

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке участия России в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенном 8 декабря 1987 года СССР и США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера нижней палаты Вячеслава Володина.

4 марта Путин издал указ о приостановке участия России в ДРСМД; документ вступил в силу немедленно. Решение было мотивировано “необходимостью принятия безотлагательных мер” в связи с нарушениями договора о РСМД, которые якобы были допущены Соединенными Штатами.

2 февраля свое участие в договоре приостановили США. Вашингтон указывал, что соблюдал условия ДРСМД, тогда как нарушала их именно Москва.

20 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин так прокомментировал ход Вашингтона: “Как они (США. – Ред.) действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют – они так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают”.

“Нужно было по-честному сказать, а не использовать фальшивые обвинения для выхода”, – продолжил Путин. Если же США доставят ракеты средней и малой дальности в Европу, заверил он, “Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении территорий, откуда исходит непосредственная угроза, но и тех территорий, где находятся центры принятия решений”.

“Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем”, – заключил Путин.

Позже в тот же день НАТО назвало угрозы Путина неприемлемыми. Альянс указал, что не имеет намерения размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования. Присутствие объектов систем ПРО Aegis в Польше и Румынии, говорилось в заявлении НАТО, не нарушает условий ДРСМД.

“Давние и безосновательные” обвинения в нарушении договора, выдвигаемые Россией в адрес НАТО, отметили в альянсе, – это “явная попытка” отвлечь внимание от нарушений, допускаемых ею самой.

Россия обязана “подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности”, заключили США и их союзники.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США – 846.