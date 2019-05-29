Среда, 29 мая 2019

Главу карельского отделения “Мемориала” Юрия Дмитриева, арестованного по обвинению в растлении приемной дочери, в петрозаводском СИЗО принуждали написать явку с повинной. Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников – его угрожали “опустить”.

“Это продолжалось четыре дня. Дмитриев обратился к администрации изолятора и сообщил, что если это будет продолжаться, то он будет вынужден защищать свою жизнь и честь и дело может закончиться трупом. После этого он был переведен в другую камеру”, – сообщил Ануфриев. Последний раз он видел своего подзащитного 10 мая.

На вечере в Сахаровском центре выступали Людмила Улицкая, Юлий Ким, другие известные писатели, музыканты и актеры. Они уверены, что дело против Дмитриева сфабриковано по политическим мотивам в отместку за его многолетнюю работу по восстановлению памяти жертв сталинского террора.

62-летний Дмитриев обвиняется по двум делам о развратных и насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Слушания начались в декабре в Петрозаводском горсуде. Дмитриев не признает вину по пяти вмененным ему эпизодам. Все разбирательство проходит в закрытом режиме. Историку грозит до 20 лет.

Дмитриев был задержан 13 декабря 2016 года и два дня спустя отправлен в СИЗО, где находился до 27 января 2018-го, когда его освободили под подписку о невыезде. Историк обвинялся по статьям 135 (развратные действия), 242.2 (использование лица моложе 14 лет для изготовления порнографических материалов), а также 222 УК (незаконный оборот оружия). Ему вменили фотографирование приемной дочери голой и хранение дома обреза.

Ануфриев подчеркивал, что Дмитриев удочерил ребенка с замедленным развитием и ему рекомендовали периодически фотографировать девочку, чтобы фиксировать ее состояние. Снимки хранились на домашнем компьютере историка; тот их не распечатывал, не публиковал и никому не пересылал. Что же касается обреза, то Дмитриев несколькими годами раньше отобрал его у детей во дворе, причем для стрельбы оружие уже не пригодно.

5 апреля 2018 года судья Петрозаводского горсуда Марина Носова осудила Дмитриева к двум с половиной годам ограничения свободы по статье 222, а обвинения по статьям 135 и 242.2 кодекса сняла с него как недоказанные. С учетом времени, ранее проведенного осужденным в СИЗО, из двух с половиной лет ограничения свободы ему оставалось отбыть лишь три месяца.

Однако прокуратура обжаловала приговор. На апелляцию подала и Валентина Фроленкова, бабушка Натальи. 14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор Дмитриеву. Дело было возвращено в горсуд на новое рассмотрение. У историка взяли подписку о невыезде.

27-го числа того же месяца Дмитриев отправился на автомобиле из Петрозаводска в Свирский монастырь на Ладожском озере (Ленинградская область). В Олонце машину историка остановили гаишники, заявив, что на него есть ориентировка. Прокремлевские СМИ сообщали, будто Дмитриев следовал в Польшу, однако родственники историка это опровергли. Известно, в частности, что загранпаспорт он оформить еще не успел.

Следователь петрозаводского горотдела СКР Максим Завадский открыл против историка второе дело – по пункту “б” части 4 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера в отношении лица моложе 14 лет). По такому обвинению кодекс предусматривает от 12 до 20 лет колонии. 28 июня Дмитриева вновь отправили в СИЗО.

Согласно фабуле второго дела, в 2012-2016 годах историк подвергал Наталью сексуальному насилию. В основу обвинения легли заявления девочки, сделанные еще во время “бесед” 18 мая и 6 июня. Первую из этих “бесед” проводили Фроленкова и психолог, вторую – психолог и Завадский.

В июле – августе Дмитриев проходил комплексную сексолого-психиатрическую экспертизу в 6-й психбольнице Петербурга. По ее итогам медики не выявили у политзека каких бы то но было сексуальных отклонений. В декабре 2017 – январе 2018-го, во время первого суда, Дмитриев был подвергнут стационарной психэкспертизе в московском Центре им. Сербского. Это обследование также подтвердило, что обвиняемый здоров.

В суд оба дела политзека были переданы порознь, однако судья Мерков по настоянию Ануфриева объединил их в одно производство.

Дмитриев известен в частности как исследователь урочища Сандармох в Медвежьегорском районе Карелии. Это место массовых сталинских расстрелов. В прошлом году Российское военно-историческое общество, возглавляемое министром культуры Владимиром Мединским, провело в Сандармохе собственные раскопки с целью доказать сфальсифицированный тезис о том, что расстрелы в урочище проводило не НКВД, а финляндская армия во время Второй мировой войны.

Директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин, исследователь и хранитель Сандармоха, был назначен куратором раскопок РВИО. Несмотря на давление со стороны властей, он подверг критике тезис, который пытается доказать структура Мединского. 2 октября прошлого года 65-летний Колтырин и его знакомый Евгений Носов были задержаны, а на другой день отправлены в СИЗО по обвинению в совращении 13-летнего подростка. 28 мая Медвежьегорский горсуд приговорил Колтырина к 9 годам, а Носова – к 11 годам общего режима.

Глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев подвергался давлению в петрозаводском СИЗО. От него требовали явки с повинной, угрожая "опустить". Дмитриев предупредил тюремную администрацию, что "дело может закончиться трупом". Подробности: https://t.co/u6CZ8nUaQC pic.twitter.com/AKlSgf45AJ

— Грани.Ру (@GraniTweet) 30 мая 2019 г.