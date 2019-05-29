Среда, 29 мая 2019

Верховная рада Украины приняла обращение к ООН, ПАСЕ, параментским ассамблеям НАТО, ОБСЕ и парламентам стран мира по поводу нарушений прав коренных народов в России. Об итогах голосования сообщила в Фейсбуке глава комитета Рады по иностранным делам Ганна Гопко.

Проект документа был внесен в Раду 5 марта. Инициаторы обращения – 19 депутатов бывшего “Блока Петра Порошенко”, в том числе председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Начиная с 2014 года Российская Федерация одновременно с вооруженной агрессией против Украины усилила политическое и ассимиляционное давление на коренные народы России”, – говорится в пояснительной записке к проекту. Россия проводит “политику фактической ассимиляции коренных народов” и нарушает права национальных автономий, говорится в проекте обращения.

Депутаты приводят примеры “систематических и массовых” нарушений прав коренных народов России: лишение регистрации и объявление экстремистскими национальных объединений, препятствование деятельности общественных объединений коренных народов задержаниями и уголовными делами, вмешательство в деятельность религиозных обединений представителей коренных народов, в частности, признание экстремистскими священных книг традиционной марийской религии, внесение изменений в федеральный закон “Об образовании” об отмене обязательного изучения родных языков в национальных автономиях.

Верховная рада, отмечается в документе, принимает во внимание “многочисленные факты преследований представителей коренных народов Российской Федерации за их политические убеждения, в том числе за осуждение агрессии России против Украины и аннексии Крыма”. Упомянуты, в частности, уголовные дела против главы Милли меджлиса (национального собрания) татарского народа писательницы Фаузии Байрамовой, татарского активиста Рафиса Кашапова, арест главы чеченского “Мемориала” Оюба Титиева.

Украинские депутаты обеспокоены отсутствием “прозрачного и справедливого расследования” убийств, похищений и покушений на людей, которые отстаивают права коренных народов. Речь идет, в частности, об убийстве в 2010 году активиста черкесского молодежного движения “Адыге-Хасэ” Аслана Жукова (СКР обвиняет в этом преступлении сенатора Рауфа Арашукова).

Украинские депутаты призвали ООН, парламенты национальных государств и парламентские ассамблеи международных организаций “осудить действия России, направленные на нарушение и ограничение политических, гражданских, национальных, религиозных и культурных прав коренных народов”. Они предлагают использовать в отношении России “все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы” “с целью восстановления свободы слова, совести и мирных собраний”; применить “все возможные виды санкций” к должностным лицам органов госвласти России, причастным к преследованиям представителей коренных народов.

Генассамблея ООН объявила 2019-й годом языков коренных народов.