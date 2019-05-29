Среда, 29 мая 2019

Верховная рада Украины провалила голосование по поводу отставки премьер-министра Владимира Гройсмана, сообщает “Украинская правда”.

За отставку премьера проголосовали только 97 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

20 мая в инаугурационной речи президент Владимир Зеленский предложил правительству уйти в отставку. Через несколько часов Гройсман объявил, что покидает свой пост.

Член парламентского комитета по правовой политике Наталья Новак заявила, что ее комитет поддержал отставку премьер-министра. О том, что их фракции будут голосовать за отставку премьера, заявили лидер “Радикальной партии” Олег Ляшко и представитель “Батькивщины” Сергей Соболев.

Глава фракции “Народный фронт” Максим Бурбак и лидер фракции “Блок Петра Порошенко” Артур Герасимов сказали, что их политические силы не будут голосовать за отставку главы правительства, поскольку страна находится в турбулентном состоянии и уход Гройсмана может иметь угрожающие последствия для воюющей страны.

Спикер ВР Андрей Парубий также заявил, что будет голосовать против отставки Гройсмана, и призвал к этому всех депутатов. По словам Парубия, он уважает решение Гройсмана, но “в трудные времена” необходимо сохранить стабильность в стране, пока кто-то “делает эксперименты”, и поэтому правительство и парламент должны работать.

Гройсман после провала голосования выступил с эмоциональной речью. Он поблагодарил парламентариев и отметил, что был готов к любому решению и осознает свою ответственность. Премьер пожаловался на то, что ему приходится принимать сложные решения, а также упрекнул депутатов в том, что правительству приходится “выгребать” из-за их многолетних провальных решений.

“Вы сегодня говорили не об Украине, для вас важен ваш значок, ваш мандат, ваша неприкосновенность, а для меня важна Украины и украинцы. Я хочу встречать на улице людей, которые не будут плакать, а если и будут, то чтобы это были слезы радости”, – сказал Гройсман, обращаясь к депутатам, которые критиковали его перед голосованием.

В понедельник Зеленский внес в Верховную раду представления об отставке главы МИДа Павла Климкина, министра обороны Степана Полторока и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака. Президент настаивает на неотложном рассмотрении их парламентом. Кроме того, в администрации Зеленского готовятся материалы для увольнения генпрокурора Юрия Луценко.