Среда, 29 мая 2019

Андрей Макин с именной шпагой Chopard. Фото: azyaamode.com

Если появится правдивая информация на этот счет (о коррумпированности Владимира Путина. – Ред.) – благодаря тем алгоритмам, которые Ассанж использовал в WikiLeaks, – я тогда постфактум признаю, что Путин мерзавец. Но этого пока не произошло, и я вижу скорее домыслы без учета того, что в разгромленной России, где все подлежало восстановлению, Путин, с теми картами, которые ему достались, создает неприятности олигархам и действует как государственник, насколько это возможно.

Я уже говорил вам в предыдущем интервью, что проголосовал бы за демократа чистой воды – при условии, что он сможет выжить и управлять Россией, не дав себя уничтожить. Этого не произойдет, пока не сменится хотя бы одно поколение, – мы не святые. Но снимите антипутинские очки и перестаньте видеть в нем одну только властность: например, вы все время говорите о том, как он зажимает прессу и телевидение, и не понимаете, какой вызов представляет собой Сеть, где на многих сайтах его безудержно критикуют.

…Оказавшись между клинтоновской чумой и хаотичной, разрушительной холерой Трампа, русские вовсе необязательно ведут себя так, как вы – вероятно, под чьим-то влиянием – им приписываете.

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