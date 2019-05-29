Среда, 29 мая 2019

В Кабардино-Балкарии по делу о получении взятки задержаны 12 сотрудников республиканского МВД, сообщается на сайте СКР.

Подозреваемые – работники руководящего состава, действующие и бывшие сотрудники УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и межмуниципального отдела МВД “Прохладненский”. Среди фигурантов дела – начальники районных отделов полиции и отделений республиканского ГИБДД. На сайте МВД уточняется, что к уголовной ответственности привлекаются 2 начальника территориальных подразделений районного уровня, а также руководители и сотрудники подразделений Госавтоинспекции республиканского и районного уровней. Имена подозреваемых не называются.

Один фигурант дела разыскивается.

Задержанным в зависимости от их роли в преступлениях вменяются часть 3 статьи 210 УК (организация преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения; от 15 до 20 лет колонии) и часть 6 статьи 290 кодекса (получение взятки организованной группой в особо крупном размере; от 8 до 15 лет колонии).

По версии СКР, задержанные в 2017-2018 годах в составе преступного сообщества получили не менее 42 миллионов рублей за обеспечение “беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции”. Как уточняют в МВД, силовики брали деньги за беспрепятственный провоз этилового спирта и спиртосодержащей продукции по федеральной трассе “Кавказ”, территориям Зойского, Майского, Прохладненского, Урванского и Баксанского районов Кабардино-Балкарии. Преступным сообществом, утверждают в следственном ведомстве, руководил замначальника УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарии. Его имя не называется. На сайте ГИБДД указано, что такие должности занимают подполковники полиции Юрий Нагоев и Дмитрий Кучмезов. Деньги, утверждают в СКР, в дальнейшем распределялись руководителем преступного сообщества между его участниками.

Дело возбуждено главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам, поступившим из главного управления собственной безопасности МВД. На территории Кабардино-Балкарии у фигурантов дела, “иных лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу” и в служебных помещениях проведено более 30 обысков.

“Проводятся мероприятия по установлению других участников преступного сообщества”, – добавляют в МВД.