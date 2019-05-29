Среда, 29 мая 2019

В аннексированном Крыму российские силовики задержали двух крымскотатарских активисток – правозащитницу Лутфие Зудиеву и жену фигуранта второго бахчисарайского дела “Хизб ут-тахрир” Мумине Салиеву, сообщают “Крым. Реалии”.

Как рассказал муж Зудиевой Сейтасан, на рынке в Джанкое ее схватили силовики, одетые в гражданское. Они заблокировали проезд машине Сейтасана Зудиева, после чего попросили его жену проехать в участок для составления протокола.

Зудиеву задержали сотрудники ЦПЭ, уточнил адвокат Эмиль Курбединов. Ей вменяют статью 20.3 российского КоАП (демонстрация запрещенной символики).

Салиеву, жену политзека Сейрана Салиева, схватили в Бахчисарае. Ей также вменяют статью 20.3 КоАП России.

Скорее всего задержанным вменяют часть 1 этой статьи. Она предусматривает от 1000 до 2000 рублей штрафа или до 15 суток ареста. Административный арест не может быть назначен матери, если ее дети не достигли 14 лет. У Зудиевой и Салиевой по четверо детей.

Обеих активисток доставили в Симферополь в ЦПЭ, сообщает основательница “КрымSOS” Тамила Ташева. Курбединова допустили в здание МВД только через 4 часа после доставки Зудиевой.

К вечеру обеих задержанных отпустили.

Поводом к преследованию Зудиевой стало то, что ее в апреле 2014 года отметили в чужой публикации в Фейсбуке, речь в которой шла о преследовании мусульман в Татарстане и пытках, применявшихся к ним.

Салиевой вменяется некий репост, сделанный в Фейсбуке в 2013 году. Сотрудники ЦПЭ сообщили ей, что речь идет о демонстрации символики “Хизб ут-тахрир”.

Рассматривать дела активисток в пятницу будет подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя. Заседание по делу Салиевой назначено на 9:30, по делу Зудиевой – на 10:30.

Зудиева – активистка “Крымской солидарности”, выступала в судах как общественный защитник. Салиева неоднократно посещала международные мероприятия, на которых рассказывала о деле своего мужа и других нарушениях прав человека.