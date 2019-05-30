Четверг, 30 мая 2019

10 лет назад, 31 мая 2009 года, стартовала бессрочная серия гражданских акций против ущемления свободы собраний, в защиту гарантирующей ее 31-й статьи российской Конституции. Началась “Стратегия-31″ – всероссийское гражданское движение.

Первая акция прошла на Триумфальной площади в Москве (бывшей Маяковке) – традиционным месте демонстраций в защиту свободы слова.

Решено было явочным порядком отстаивать свободу по 31-м числам. Идея принадлежала лидеру нацболов Эдуарду Лимонову. Коалицию “Другая Россия” поддержали Московская Хельсинкская группа, правозащитный центр “Мемориал”, движение “За права человека” и ряд других структур.

В Петербурге демонстрации проходили у Гостиного двора и разгонялись самым жестоким образом. Всего в “Стратегии-31″ участвовало более 40 регионов России.

Ни одна из акций “Стратегии-31″ за первый год ее существования не была согласована властями, которые организовывали в то же самое время и в тех же местах альтернативные публичные мероприятия (в основном митинги пропутинских молодежных движений).

Число участников акций “Стратегии-31″ в Москве достигало 5 тысяч.

Триумфальная. 31 мая 2010 года. Видео Дмитрия Борко:

31 поцелуй. Видео Дмитрия Борко:

В конце 2010 года произошел раскол между Лимоновым, отвергавшим компромиссы с властями по поводу времени и места демонстраций, и другими участниками “Стратегии-31″. После этого акции протеста постепенно сошли на нет.

Последний митинг состоялся 31 мая 2015 года и был посвящен событиям на Украине. Его санкционировали московские власти – Лимонов занял пропутинскую позицию в вопросах аннексии Крыма и войны в Донбассе.