Вторник, 28 мая 2019

Самый низкий электоральный рейтинг Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области – 36 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты закрытого опроса фонда “Общественное мнение”, проведенного для администрации президента. Данные по другим регионам издание не приводит. В среднем по стране за Путина готовы проголосовать 48 процентов опрошенных.

Опрос проводился с середины марта по начало апреля. Избирателей спрашивали, за кого они проголосовали бы на президентских выборах, если бы они проводились в ближайшее воскресенье.

По данным того же опроса, самая низкая поддержка “Единой России” зафиксирована в Хабаровском крае – 21 процент. В среднем по стране электоральный рейтинг ЕР составляет 34 процента.

В Хабаровском крае в этом году пройдут выборы в региональное заксобрание, в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также довыборы в Госдуму.

25 мая ВЦИОМ сообщил о падении рейтинга доверия Путину до исторического минимума – 31,7 процента.