Вторник, 28 мая 2019

Роскомнадзор потребовал от издания E1.ru удалить с youtube-канала две видеотрансляции протестов против строительства храма в центре Екатеринбурга. Как сообщает издание, речь идет о прямых эфирах, которые его корреспонденты вели на второй и третий день противостояния в сквере у Театра драмы.

Видео требуют удалить по “закону Лугового” – Генпрокуратура усмотрела в комментариях пользователей “призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”.

“Мы удалим все комментарии, таким образом исключим причины, послужившие основанием для требования”, – сказал руководитель юридического отдела E1.ru Евгений Шуров. В среду утром все комментарии пользователей к видеороликам были удалены.

На этой неделе депутат Саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко по требованию РКН удалил со своего youtube-канала ролик о протестах в Екатеринбурге, опубликованный 14 мая. Основанием, как и в случае с E1.ru, послужили “незаконные призывы”, якобы содержавшиеся в комментариях к видео. Бондаренко намерен обжаловать это распоряжение Генпрокуратуры.