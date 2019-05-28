Вторник, 28 мая 2019

Генпрокурор Юрий Чайка предложил ужесточить законодательство о некоммерческих организациях – включать в реестр “иностранных агентов” НКО, получающие финансирование от российских юрлиц, среди учредителей которых есть иностранные компании. Как сообщает Znak.com, об этом Чайка заявил в ходе правительственного часа в Госдуме.

Таким образом Чайка отреагировал на идею представителя ЛДПР.

Генпрокурор указал на случаи, когда внесенные в реестр “агентов” организации получают иностранное финансирование не напрямую, а через российские дочерние структуры иностранных компаний. “По этой причине считаем необходимым вносить поправки, позволяющие включать НКО в реестр “иноагентов” в том случае, если они получают финансирование от российских юрлиц, в числе учредителей которых есть иностранцы. Сейчас это выглядит так, что вроде бы структура как российская, но она финансируется и по сути все процессы управления осуществляются иностранными гражданами”, – цитирует Чайку “Росбалт”.

В Госдуме привели данные, согласно которым финансирование НКО – “иностранных агентов” в 2018 году увеличилось более чем на 20 процентов и составило 85 миллиардов рублей.

Закон об “иностранных агентах” вступил в силу в 2012 году. В соответствующий реестр включают НКО, которые получают иностранное финансирование и, по версии властей, занимаются политической деятельностью. Сейчас в списке 75 организаций.