Вторник, 28 мая 2019

Спецпрокурор Роберт Мюллер, выступая в Минюсте, объявил о завершении расследования возможного предвыборного сговора команды президента Дональда Трампа с Кремлем. Как передает UPI, Мюллер уходит в отставку.

Спецпрокурор повторил основные выводы своего доклада: Москва “систематически” пыталась вмешаться в президентские выборы 2016 года; для обвинений Трампа в сговоре нет достаточных оснований; возможно, президент препятствовал правосудию. “Если бы мы были уверены, что президент не совершил преступления, мы бы так и сказали”, – отметил Мюллер.

Он подчеркнул, что выдвижение обвинений против Трампа изначально не рассматривалось Минюстом как возможный исход дела. “Действующему президенту не могут быть предъявлены уголовные обвинения, это антиконституционно”, – пояснил спецпрокурор.

Это было первое и последнее публичное выступление Мюллера после начала расследования. Больше комментариев по поводу своего доклада он давать не намерен. Между тем демократы в Конгрессе надеялись получить от него дополнительную информацию.

Трамп после выступления Мюллера написал в твиттере, что ничего нового по сравнению с докладом сказано не было. “Доказательств недостаточно, а следовательно, по законам нашей страны человек невиновен. Дело закрыто!” – заключил президент.