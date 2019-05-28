Вторник, 28 мая 2019

Судья Нагатинского райсуда Москвы Лариса Крутовская приговорила политтехнолога Петра Милосердова к двум с половиной годам общего режима по делу о создании экстремистского сообщества, сообщает агентство “Москва”.

Милосердов объявлен виновным по части 1 статьи 282.1 УК в редакции 2011 года (организация экстремистского сообщества; до 4 лет колонии). Крутовская прекратила в связи с истечением срока давности преследование политзека по части 5 статьи 33 – части 1 статьи 327 УК (пособничество в подделке документов) и части 3 статьи 327 кодекса (использование заведомо подложного документа; до полугода ареста).

Учитывая льготный зачет времени, проведенного в СИЗО, Милосердову осталось провести в заключении еще полгода.

23 мая в судебных прениях прокурор запросил для Милосердова три года общего режима. В качестве дополнительного наказания он попросил назначить ему два года ограничения свободы после освобождения.

Первое судебное заседание по существу дела Милосердова прошло 25 марта. Весь процесс занял 11 заседаний.

Первоначально дело должны были рассматривать в Мещанском райсуде, но судья Елена Каракешишева 6 февраля по итогам предварительных слушаний отказалась вести разбирательство, передав материалы в Нагатинский суд – по месту жительства ранее осужденного по этому же делу бывшего сопредседателя этнополитического объединения “Русские” Александра Белова (Поткина). Соответствующее ходатайство заявила прокуратура, при том что ранее именно она направила дело в Мещанский суд.

Между тем дело самого Поткина Нагатинский райсуд три года назад передал в Мещанский.

При этом приговор Поткину в части эпизода об отмывании денег Мосгорсуд отменил. Когда же материалы после доследования в прошлом году вновь поступили в Мещанский суд, он передал их в Домодедовский райсуд Подмосковья.

Милосердов скрылся после приговора Поткину, вынесенного в августе 2016 года. Полтора года спустя, 23 января 2018-го, он был задержан в Москве, по версии следствия – с поддельным паспортом на чужое имя, и два дня спустя отправлен в СИЗО. Политтехнолог утверждает, что поддельный паспорт ему подбросили, а его фото, вклеенное туда, было обработано с помощью фотомонтажа.

Первоначально политтехнологу инкриминировали часть 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды) и два эпизода, квалифицированные по пункту “в” части 2 этой же статьи (те же действия в составе организованной группы), а также часть 1 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества, в редакции 2011 года – до 4 лет колонии).

Часть 1 статьи 282 Милосердову вменили за скандирование лозунга “Россия для русских! Москва для москвичей!” на одной из демонстраций националистов еще в 2011 году. Статью 282.1 ему, так же как и ранее Поткину, инкриминировали, обвинив в организации сообщества, ставившего задачей свержение режима Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Оставшиеся два обвинения тоже были аналогичны обвинениям в деле Поткина. Их обоим вменили публикацию двух текстов: “Проект “Злой казах” о якобы проходившей в Киргизии по заказу бывшего главы казахстанского БТА-банка Мухтара Аблязова подготовке к “цветной революции” в Казахстане и “Ориентировочный план мероприятий по подготовке акции 16 декабря”, также в Казахстане.

Однако к середине июня 2018-го из перечисленных обвинений в деле осталось лишь одно – по части 1 статьи 282.1 УК. Часть 1 статьи 282 исключили за истечением срока давности, а эпизоды по части 2 этой же статьи – чтобы привести обвинение в соответствии с апелляционным определением по делу Поткина. В марте прошлого года по итогам повторной апелляции на приговор политику эпизоды по части 2 статьи 282 кодекса из дела исключили как излишне вмененные.

Взамен Милосердову дополнительно инкриминировали обвинение в пособничестве в изготовлении и использовании заведомо подложного документа.

Политзек вину полностью отрицает.

Обвинительное заключение по делу прокуратура утвердила лишь со второго раза. Проводить доследование после отказа прокуратуры было поручено уже не следователю управления СКР по Центральному округу Москвы майору юстиции Наталье Талаевой, которая занималась делом первоначально, а другому чиновнику.

В начале ноября прошлого года был опубликован отправленный еще 31 июля ответ Генпрокуратуры Казахстана на запрос Матвея Цзена, адвоката Милосердова. Ведомство сообщило, что сведениями об уголовных делах против политтехнолога в Казахстане не располагает и в Россию поручения о преследовании Милосердова не отправлялось. Аналогичный ответ прокуратура направила адвокату Милосердова А.С. Чернышеву 25 апреля нынешнего года.

“Уголовное преследование за преступление против интересов иностранного государства противозаконно без запроса (поручения) этого государства”, – отмечала группа поддержки политзека.

В феврале в Мещанском райсуде конвоиры избили Милосердова и еще одного арестанта за просьбу дать кипятка.