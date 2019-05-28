Вторник, 28 мая 2019

Россия, возможно, проводит ядерные испытания малой мощности. Об этом заявил на форуме по контролю над вооружениями в Гудзоновском институте руководитель разведывательного агенства Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли, передает Reuters.

“Соединенные Штаты считают, что Россия, возможно, не придерживается моратория на ядерные испытания в соответствии со стандартом нулевой выработки (то есть запрета любых испытаний, в результате которых высвобождается ядерная энергия. – Ред.)”, – сказал Эшли.

Как отмечает The Wall Street Journal, США впервые заявили, что Москва не полностью соблюдает договор о запрете ядерных испытаний.

Договор о о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний принят Генассамблеей ООН в 1996 году. Россия ратифицировала его в 2000-м. Документ не ратифицирован восемью странами, обладающими ядерными технологиями, среди которых США, Израиль, Иран и Египет.

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал заявление американского генерала “дымовой завесой”. По словам российского дипломата, ядерные полигоны в США находятся в состоянии готовности к возобновлению ядерных испытаний. “Теперь, чтобы не быть объектом критики, американцы пытаются перевести стрелки на Россию. Не думаю, что этот нечистоплотный прием сработает”, – цитирует Ульянова РИА “Новости”.

В октябре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о намерении США выйти из российско-американского договора о ракетах малой и средней дальности. Этот договор, подписанный в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и генсеком КПСС Михаилом Горбачевым, запрещал производство ракет дальностью полета от 500 до 5,5 тысячи километров. США неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения.

Вашингтон приостановил участие в договоре со 2 февраля. 4 марта Владимир Путин издал указ о приостановке участия России в ДРСМД. Решение в тексте указа было мотивировано “необходимостью принятия безотлагательных мер” в связи с нарушениями договора об РСМД, которые якобы были допущены Соединенными Штатами.