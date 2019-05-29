Среда, 29 мая 2019

Минюст приостановил на три месяца деятельность Совета тейпов ингушского народа. Соответствующее распоряжение управления ведомства по Ингушетии опубликовала “ФортангаORG”.

Решение принято в связи с призывом Совета к депутатам Народного собрания Ингушетии не принимать закон об отчуждении части земель республики в пользу Северной Осетии.

Как сообщил “МБХ-медиа” врио главы Совета тейпов Мурад Даскиев, деятельность организации будет продолжена.

“ФортангаORG” публикует предупреждение Минюста, направленное президиуму Совета тейпов 22 мая. В ведомстве указывают, что обращение к депутатам Народного собрания нарушает закон об общественных объединениях, запрещающий им вмешиваться в деятельность органов госвласти, и закон о статусе депутата ингушского парламента, в котором говорится, что депутат свободен в своих решениях. Как утверждается, заявления в адрес депутатов “имеют признаки экстремистской деятельности, выраженной в публичных призывах к нарушению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной и языковой принадлежности или отношения к религии”. Минюст требует “устранить нарушения” до 22 июля.

Ведомство приводит следующую цитату из обращения Совета тейпов: “Мы, члены Совета тейпов ингушского народа, представляющие интересы около 100 многочисленных ингушских тейпов, заявляем вам, депутатам Народного Собрания Республики Ингушетия, что ни мы, ни наши тейпы не дают вам разрешения на принятие закона, отчуждающего Пригородный район и другие ингушские земли в пользу Северной Осетии или других субъектов РФ. Заверяем вас в том, что все депутаты, проголосовавшие за принятие очередного закона об отчуждении исконных ингушских земель, будут прокляты ингушским народом и получат заслуженное возмездие Великого Аллаха и ингушского народа за эту враждебную деятельность”.

“Обращение к депутатам Народного собрания РИ по вопросу Пригородного района” помещено на сайте Совета тейпов 8 мая. В нем говорится, что органы власти России требуют от Ингушетии “в короткие сроки завершить процесс передачи соседним республикам значительной части исконной территории ингушского народа” и таким образом “подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия, что в конечном итоге должно привести к исчезновению ингушского народа”.

В документе отмечалось, что единственным препятствием для “реализации этого откровенно антиингушского замысла” является отсутствие утвержденной границы между Ингушетией и Северной Осетией. По утверждению Совета тейпов, в мае нынешнего года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров намерен подписать соглашение об установлении границы с Северной Осетией, согласно которому за этим регионом будут закреплены Пригородный район и “другие незаконно отторгнутые ингушские земли”.

К обращению приложено видео, на котором Даскиев зачитывает его текст.

17 мая на Даскиева за эту публикацию составили протокол по части 9 статьи 13.15 КоАП (распространение в СМИ или интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации). Ему грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа. Это был второй в стране случай применения закона о “фейковых новостях”.

По словам Даскиева, силовики утверждали, что информация в обращении недостоверна, поскольку Совет тейпов не представил подтверждающие ее бумаги.

По делу о столкновениях с силовиками на митинге в Магасе 26-27 марта арестованы председатель Совета тейпов Муса Мальсагов и член организации Ахмед Барахоев.