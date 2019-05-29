Среда, 29 мая 2019

По делу о взрыве в петербургской Военно-космической академии им. Можайского под домашний арест отправлен ее преподаватель и начальник инженерной службы, бывший сапер полковник Рифат Закиров. Об этом сообщает “Коммерсант” со ссылкой на источник, близкий к военным следователям.

По данным газеты, подозрения в отношении полковника возникли в первые часы после взрыва, случившегося 2 апреля, однако его долго не удавалось допросить, поскольку он получил тяжелую контузию. После допроса офицера следствие отменило квалификацию дела по статье 30 – части 2 статьи 105 УК (покушение на массовое убийство).

Сейчас Закирову вменяются часть 3 статьи 226 (хищение взрывчатки; от 5 до 12 лет колонии) и часть 1 статьи 221.1 УК (незаконная перевозка и хранение взрывчатки; до 5 лет колонии). Делом офицера занимается Главное военное следственное управление СКР, ходатайство ГВСУ о его домашнем аресте удовлетворил 235-й гарнизонный военный суд. Когда именно офицера задержали и арестовали, не уточняется.

Согласно высказанной изначально версии, которую следствие оставило в силе, Закиров, прошедший две чеченские войны во главе различных подразделений, смог выплавить и спрятать некоторое количество тротила из обезвреженных им самодельных фугасов боевиков. Как утверждается, он их тайно хранил, а затем собрал из компонентов управляемую бомбу.

Собеседник “Коммерсанта” не исключил, что Закиров собрал бомбу, чтобы героически ее обезвредить в академии. Как полагает источник, офицер мог пойти на это из-за проблемы с жильем: Закиров судился с Минобороны за право приватизировать вторую выделенную ему служебную квартиру, находящуюся в Петербурге.

5 апреля жена Закирова Светлана опубликовала обращение во “Вконтакте”. “Помогите донести до органов власти, руководства страны, что в настоящий момент органами следствия для скорейшего доклада о завершении следствия совершается чудовищная ошибка или творится произвол”, – написала она. Жена офицера рассказала, что в первые часы после взрыва ее раненого мужа в больнице “допрашивали с жестким прессингом”. По ее словам, возможными мотивами следствие считает попытку получить жилье в награду за героический поступок и конфликт с руководством академии. Светлана подчеркивала, что никакого конфликта не было.

Жена Закирова впоследствии удалила пост и отказалась общаться с журналистами. У Закировых четверо детей в возрасте от 7 до 23 лет.

Сослуживцы и бывшие ученики Закирова отзываются о нем как об идеальном офицере и отце – они уверены, что обвинение ложное.

“Он (Закиров. – Ред.) убрал это взрывное устройство, когда вокруг пацаны бегали глупые и фотографировали, что он там делает, он их разгонял. Он его убрал, чтобы люди не пострадали, – сказал изданию “Мой район” сослуживец Закирова Анатолий Агафонов. – Такой профессионал на собственной мине никогда не подорвется. Эта версия – глупость дикая. Это даже не глупость, это маразм, желание кого-то прикрыть и нежелание объяснять то, как туда попала взрывчатка. Эта версия закрывает того, кто должен за этим следить”.

В результате взрыва в академии Можайского пострадали четыре человека и обрушился лестничный пролет. Сообщалось, что сработала безоболочная самодельная бомба. По данным Фонтанки.Ру, ее мощность составляла 200 грамм тротила. Между тем Интерфакс передавал, что бомба имела мощность до 500 грамм тротила. Она, говорилось в публикации агентства, была изготовлена из пластита и снабжена часовым механизмом.

Два года назад, в начале апреля 2017-го, был задержан и отправлен в СИЗО 18-летний на тот момент первокурсник академии Вадим Осипов. Ему вменили часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму; от 5 до 10 лет колонии) и часть 1 статьи 30 – пункт “б” части 3 статьи 205 УК (приготовление к теракту, который мог бы повлечь умышленное причинение смерти; также до 10 лет). Согласно фабуле дела, курсант планировал, убив дежурных, захватить оружейную комнату своей академии и устроить стрельбу на плацу во время исполнения гимна России. Также утверждается, что он намеревался заложить самодельную бомбу в тележку из-под мороженого и взорвать ее в некоем месте, где много туристов.

Осипов отказался признать вину. Его дело еще в конце 2017-го дошло до суда, однако в январе прошлого года судьи отправили курсанта на повторную психэкспертизу, выразив сомнения в его вменяемости. С тех пор арестованного то вывозят в различные психбольницы, то вновь возвращают в СИЗО.