Понедельник, 27 мая 2019

В Смоленске на политактивиста Сергея Командирова составили протокол по статье о “неуважении к власти” (часть 3 статьи 20.1 КоАП) за комментарий, в котором Владимир Путин назван “хуйлом”. Об этом сообщает “7х7″.

Как следует из протокола, который составил участковый Андрей Гавриленков, Командиров поместил в открытом доступе фото Путина с подписью “Знает каждый гражданин, кто хуйло № 1″. Речь идет о комментарии во “Вконтакте” от 24 апреля по поводу дела Юрия Картыжева, первого обвиняемого по статье о “неуважении к власти”.

Как уточняет “Медиазона”, Командиров сопроводил картинку следующим призывом: “Чекайте – не засудят, “кишка тонка”, всех не пересудят. Поэтому гоу флэшмобить”.

27 мая Командирова вызвали в смоленский ОП-1 и составили протокол. По словам акивиста, лейтенант Гавриленков предлагал ему признать вину. “Вам проще сознаться. Вы видели, какой штраф, от какого докуда идет? Просто вину осознаете – вам по минималке. Я не заставляю, просто я вам подсказываю, как лучше бы было для вас”, – цитирует Командиров участкового.

По словам Командирова, он заявил, что в соответствии с 29-й статьей Конституции каждый имеет право на личное мнение.

“В материалах моего дела указано, что центр по противодействию экстремизму провел проверку поста, опросил представителей общественности, двух девушек 1999 и 2000 года рождения, и после этого отправил материалы в УМВД. Полицейские в свою очередь направили свой рапорт в Следственный комитет для проверки. СК не усмотрел уголовных деяний в моих действиях и передал материалы обратно в УМВД для привлечения к административной ответственности”, – рассказал Командиров. Его дело будет рассматривать Ленинский райсуд. Активисту грозит от 30 до 100 тысяч рублей штрафа. Повторное нарушение влечет штраф на сумму от 100 до 200 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Это пятый известный случай применения нормы КоАП о “неуважении к власти”. После Картыжева, оштрафованного за посты о “сказочном долбоебе”, по этой статье были привлечены житель Вологодской области Юрий Шадрин, написавший “Путин долбоеб реальный, а не сказочный”, политик Леонид Волков за твит о деле Картыжева, а также житель Ярославля Кирилл Попутников за фото граффити “Путин пидор”.

Командиров – известный в Смоленске активист, волонтер штаба Алексея Навального. В прошлом году ему присудили 20 дней обязательных работ по “митинговой” статье КоАП за прогулку с шариком в преддверии “Забастовки избирателей”. Сразу после этого Командирова отчислили с последнего курса РАНХиГС.