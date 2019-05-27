Понедельник, 27 мая 2019

В Косове освобожден россиянин Михаил Краснощеков, задержанный в ходе утреннего полицейского рейда на севере страны. Об этом сообщает миссия ООН по делам временной администрации Косова (UNMIK), сотрудником которой является Краснощеков.

Краснощеков госпитализирован в больницу Косовска-Митровицы с тяжелой травмой головы, сообщил ТАСС главврач больницы Златан Элек.

О задержании россиянина сообщил во вторник утром президент Сербии Александр Вучич, выступая в парламенте. “Его (Краснощекова. – Ред.) избили и задержали, вероятнее всего, в угоду тем, кто одобрил всю эту акцию”, – заявил Вучич.

В UNMIK сообщали о задержании двоих сотрудников миссии. Как заявил начальник полиции Косова Рашит Калай, силовики обнаружили ооновский автомобиль в ходе зачистки баррикад у поселка Зубин-Поток. В машине вместе с Краснощековым находился его коллега из числа местных жителей. Оба помогали возводить баррикады, утверждают в полиции.

Президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин “под дипломатическим прикрытием пытался помешать полицейской операции”. По данным UNMIK, Краснощеков был госпитализирован с травмами. Глава миссии Захир Танин требовал его немедленного освобождения. “Любой вред, причиненный персоналу ООН, повлечет дипломатическую и международную правовую реакцию на самом высоком уровне”, – цитирует его AP.

Москва также потребовала немедленно освободить Краснощекова. “Рассматриваем этот вопиющий акт как еще одно проявление провокационной линии косовоалбанской верхушки”, – говорится в заявлении представителя МИДа Марии Захаровой. Ранее на Смоленской осудили “очередную провокацию Приштины, направленную на устрашение и выдавливание неалбанского населения”.

Спецоперация проводилась против организованных группировок контрабандистов в четырех сербских населенных пунктах Северного Косова. Косовская полиция сообщает о задержании 10 человек, среди которых полицейские и таможенники. Власти в Белграде говорят о 23 задержанных. Косовским силовикам было оказано вооруженное сопротивление, трое полицейских пострадали, один из них получил огнестрельное ранение. По утверждению сербского государственного телеканала RTS, в ходе рейда ранены также двое сербов.

Вучич привел сербские войска в полную боеготовность, передает Reuters. Накануне Вучич признал, что Сербия потеряла контроль над Косовом.

Представитель сербского правительства Марко Джурич обвинил косовские власти в попытках запугать и изгнать сербов из Косова. “Если это не прекратится немедленно, нет никаких сомнений в том, как Сербия отреагирует уже в течение дня”, – заявил Джурич. Как передает агентство “Танюг”, Вучич обратился к западным странам с просьбой предупредить косовские власти, что “Сербия не допустит этнических чисток”.

Глава правительства Косова Рамуш Харадинай в свою очередь заверил, что полицейская операция предпринята исключительно в рамках борьбы с преступностью. Рейды проводилась и в других частях страны по итогам многомесячного расследования, отметил премьер. “Я призываю сербов на севере сохранять спокойствие и соблюдать закон”, – заключил он.

Миссия ООН в Косове работает там на основании резолюции Совбеза ООН № 1244 1999 года. С 2006 года продолжается сокращение миссии и передача ее полномочий Силам законности, правопорядка и жандармерии ЕС в Косово.

Сербия не признала независимость Косова, провозглашенную в 2008 году.