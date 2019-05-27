Понедельник, 27 мая 2019

Владелец сайта для бухгалтеров “Клерк.ру” Борис Мальцев заявил, что Федеральная налоговая служба требует от него удалить критические публикации под угрозой уголовного преследования. Мальцев сообщил на своем сайте, что на прошлой неделе после череды налоговых проверок ФНС через посредников передала ему список материалов, которые следует удалить. Предпринимателю сказали, что на него “есть заказ” и ему грозит тюремное заключение сроком на год.

“Мне передали, что про меня все известно и в принципе “на этот год я уже наработал”. Им известно: дочь у меня учится в Германии, что я развелся и моя бывшая жена работает где-то в администрации. И что меня посадят, а ей обязательно напишут на место работы про это. И чтобы все остановить, предложили удалить несколько коллажей к новостям”, – пишет Мальцев.

По словам издателя, по требованию ФНС он удалил 100 коллажей к новостям и картинку, размещенную на его личной странице “ВКонтакте”, после чего получил список неугодных статей. “И тут я понимаю, что мне предлагается уничтожить “Клерк” и работать с хм, куратором от ФНС. Ну нет, конечно, я отказываюсь”, – пишет Мальцев.

Опубликованный Мальцевым скриншот переписки с “куратором от ФНС”:

Издатель “Клерк.ру” утверждает, что тот же посредник передал ему требование прекратить критику властей, не писать о сбоях в работе электронных систем ФНС и отказаться от публикации карикатур на чиновников.

Издание “Клерк.ру” основано в 2001 году в Краснодаре. Это крупнейший сайт в своей тематической нише, ежемесячно его посещают более 3 миллионов человек.

Мальцеву принадлежат также сайты “Живая Кубань” и “Кублог”.